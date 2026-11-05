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Combustíveis vão ficar mais baratos: gasolina e gasóleo baixam bastante

13 Comentários

Os preços dos combustíveis poderão registar uma descida significativa a partir da próxima segunda-feira, 9 de novembro. As previsões apontam para uma redução tanto no gasóleo simples como na gasolina 95, trazendo algum alívio aos condutores portugueses.

Combustíveis vão ficar mais baratos: gasolina e gasóleo podem registar descidas

Gasolina e gasóleo podem descer na próxima semana

Os preços dos combustíveis deverão registar uma descida significativa na próxima semana, com o gasóleo a ficar mais barato 9 cêntimos por litro e a gasolina a descer 11,5 cêntimos por litro.

Combustíveis vão ficar mais baratos: gasolina e gasóleo podem registar descidas

O impacto destas descidas poderá ser significativo, especialmente para quem abastece depósitos de maior capacidade.

Considerando as reduções previstas, um depósito de 50 litros poderá representar uma poupança de:

  • Gasóleo: 4,50 euros.
  • Gasolina: 5,75 euros.

Estes valores são meramente indicativos e dependem da confirmação das previsões e dos preços praticados em cada posto de abastecimento.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
combustiveis

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Comentários

13
  1. GB
    Gringo Bandido

    Imaginem um mundo governado pela esquerda como seriam os preços dos combustíveis mais baratos, meditem sobre isso.

    Responder
    1. MA
      mamba

      sim, a esquerda.. Que teve no poleiro 8 anos e nada fez. Bem pelo contrário.. escancarou isto tudo.

      O Costa é que foi esperto, assim que pôde pôs-se na alheta.

      Responder
      1. GB
        Gringo Bandido

        Estou a falar a nível mundial, Portugal está sempre em crise e mais em crise está com certas direitas no poder, pelo menos crise para o povo já que os cofres podem estar cheios segundo dizia a outra.

        Responder
      2. GB
        Gringo Bandido

        Pensa a nível mundial já que este pequeno rectângulo à beira mar está sujeito aos ditames dos que realmente mandam e estará sempre em crise pelo menos para o povo se tudo continuar na mesma mesmo com os cofres cheios segundo dizia a outra senhora. Isto só lá vai com uma grande política mundial de esquerda.

        Responder
        1. GB
          Gringo Bandido

          Tive que "repetir" o comentário porque parecia que isto estava a falhar.

          Responder
      3. KI
        KidsGraça

        O Costa foi o único político a conseguir deixar cair um governo com maioria absoluta.

        Responder
  2. YA
    Yamahia

    O Sarmento já está a afiar o dente.

    Responder
    1. MA
      Max

      Explica lá porquê, uma vez que, desde início de março e até final do ano, recebe sempre o mesmo valor de impostos sobre os combustíveis (ISP+IVA), em torno de 0,975 €/l na gasolina e 0,84 €/l no gasóleo, quer o preço suba ou desça.

      Responder
  3. MA
    Manel

    A ser optimista aposto que com os acertos do governo o gasóleo desce para aí 6 cêntimos e a gasolina 8. Isto sem contar com efeitos de contágio de petroleiros que se incendiaram esta madrugada em Ormuz.

    Responder
  4. RE
    Realista

    Calma que hoje ainda é quinta-feira…

    Responder
  5. MA
    Max

    Costumo colocar gráficos com preços e impostos, mas estes são sobre o consumo de combustíveis (como não se consegue medir o consumo é habitual considerar o consumo igual às vendas). Para quem queira saber se em Portugal o consumo (e, consequentemente, o trânsito) tem descido ou subido, por efeito do aumento dos preços.

    Responder
  6. MA
    Max

    O nome e o email sumiram-se da caixa de comentários.

    Coloquei-os. Escrevi um comentário e sumiu-se. Desta vez não sei se foi para o filtro ou lhe aconteceu outra coisa qualquer 🙂

    Responder
    1. VM
      Vítor M.

      O comentário está publicado. Ora vê sff.

      Responder

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