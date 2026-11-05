Combustíveis vão ficar mais baratos: gasolina e gasóleo baixam bastante

Os preços dos combustíveis poderão registar uma descida significativa a partir da próxima segunda-feira, 9 de novembro. As previsões apontam para uma redução tanto no gasóleo simples como na gasolina 95, trazendo algum alívio aos condutores portugueses.

Gasolina e gasóleo podem descer na próxima semana

Os preços dos combustíveis deverão registar uma descida significativa na próxima semana, com o gasóleo a ficar mais barato 9 cêntimos por litro e a gasolina a descer 11,5 cêntimos por litro.

O impacto destas descidas poderá ser significativo, especialmente para quem abastece depósitos de maior capacidade.

Considerando as reduções previstas, um depósito de 50 litros poderá representar uma poupança de:

Gasóleo: 4,50 euros.

4,50 euros. Gasolina: 5,75 euros.

Estes valores são meramente indicativos e dependem da confirmação das previsões e dos preços praticados em cada posto de abastecimento.