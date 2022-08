Combustíveis: Preço da gasolina volta a cair… para valores antes da guerra

O aumento do preço dos combustíveis fez-se sentir de forma severa um pouco por todo o mundo. A guerra que rebentou na Europa foi um dos grandes impulsionadores de toda a instabilidade económica e crise energética, que motivou tais aumentos.

Em Portugal, na próxima semana, os preços voltam a baixar no gasóleo e na gasolina, neste caso, para valores registados antes da guerra.

Pela 9.ª semana consecutiva, o preço da gasolina 95 volta a cair. Também o preço do gasóleo irá ter uma quebra considerável. Estas descidas vão fazer com que os preços voltem aos que eram praticados antes da guerra começar na Europa.

O gasóleo deverá assim registar uma queda de 8,2 cêntimos, para um valor médio de 1,748 euros, segundo fontes de uma petrolífera do país. O valor ainda não é definitivo e só será fixado no decorrer do dia de hoje.

A quebra dos preços acontece depois de uma descida superior a 8% do brent esta semana.

Preço da gasolina chega a valores do pré-guerra

Segundo os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), a última vez que a gasolina tinha registado um ciclo tão prolongado de descidas foi em novembro de 2018. O valor da gasolina 95 deverá cair 7,5 cêntimos, fazendo com que seja praticado um preço médio de venda ao público na ordem dos 1,814 euros.

Este era o preço praticado a 21 de fevereiro, mesmo antes da Rússia invadir a Ucrânia e criar toda a instabilidade económica e energética no mundo.

No entanto, o preço do gasóleo ainda se irá manter cerca de 10 cêntimos acima do praticado no pré-guerra.

Estes valores indicados já deverão contar com as medidas de mitigação implementadas pelo governo, que inclui a descida da taxa do IVA, a compensação de redução vi ISP e a suspensão da atualização da taxa de carbono.