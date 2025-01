Combustíveis: gasolina e gasóleo vai subir! Saiba quanto…

Ano novo... preços antigos! Infelizmente o preço dos combustíveis continua elevado e em algumas semanas tem mesmo escalado. Para a próxima semana tanto a gasolina como o gasóleo vão aumentar. Saiba quanto será o aumento.

Mais uma sexta-feira e já se conhecem as previsões para o preço da gasolina e gasóleo para a próxima semana. Infelizmente as notícias não são boas, e os preços da gasolina e gasóleo vão voltar a subir. De acordo com fonte do setor, o gasóleo vai subir 2,5 cêntimo por litro e o preço da gasolina vai subir 2 cêntimos por litro.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Para além dos preços disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.