Combustíveis: gasóleo vai subir e gasolina fica mais barata! Saiba quanto

Os preços dos combustíveis deverão voltar a sofrer alterações em Portugal continental a partir de segunda-feira, 19 de outubro. As previsões apontam para uma subida do gasóleo e uma descida da gasolina, embora os valores finais ainda possam sofrer alterações.

De acordo com as estimativas divulgadas pelo Contas Poupança, o gasóleo deverá aumentar 4,5 cêntimos por litro, enquanto a gasolina deverá ficar 1,5 cêntimos mais barata na semana de 19 a 25 de outubro.

Quanto vão custar o gasóleo e a gasolina?

Se as previsões se confirmarem, os preços médios dos combustíveis deverão evoluir da seguinte forma:

Gasóleo: aumento de 4,5 cêntimos por litro, para cerca de 2,189 euros.

aumento de 4,5 cêntimos por litro, para cerca de 2,189 euros. Gasolina: descida de 1,5 cêntimos por litro, para cerca de 2,10 euros.

Os valores estimados representam uma diferença significativa para quem precisa de abastecer o automóvel, sobretudo no caso dos condutores de veículos a gasóleo.

Encher o depósito de 50 litros custa mais de 100 euros

Com base nos preços médios previstos, abastecer um depósito de 50 litros deverá representar uma despesa aproximada de:

Gasóleo: 109,45 euros.

109,45 euros. Gasolina: 105 euros.

No caso do gasóleo, a subida prevista traduz-se num agravamento de 2,25 euros por cada abastecimento de 50 litros. Já os condutores a gasolina poderão beneficiar de uma poupança de 75 cêntimos no mesmo volume.

Os preços ainda podem sofrer alterações

Importa salientar que estas previsões são indicativas. A evolução das cotações dos combustíveis nos mercados internacionais e eventuais alterações fiscais, nomeadamente no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), podem influenciar os preços finais.

Além disso, os preços praticados variam entre marcas e postos de abastecimento, uma vez que o mercado português é liberalizado.

Antes de abastecer, os condutores podem consultar o Portal de Preços dos Combustíveis da DGEG para comparar os valores praticados pelos postos e encontrar as opções mais económicas na sua zona.

A semana de 19 a 25 de outubro poderá, assim, trazer cenários diferentes para os automobilistas: uma nova pressão sobre os custos de quem utiliza gasóleo e um ligeiro alívio para quem conduz veículos a gasolina.