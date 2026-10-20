ColorOS 17: OPPO muda tudo na velocidade dos smartphones! Veja a lista de modelos

A OPPO acaba de oficializar o ColorOS 17, a nova versão do seu sistema operativo que promete atacar o maior problema do Android a longo prazo: a perda de velocidade. A atualização estreia-se globalmente já esta semana com o lançamento do OPPO Find X10 e chega de forma faseada ao resto da marca. O foco principal desta geração está na fluidez visual e numa integração profunda de ferramentas de IA diretamente na raiz do sistema.

A interface foi redesenhada com o conceito Living Flow Design, que altera a física das animações no ecrã. Os elementos visuais têm agora uma aparência translúcida e reagem ao toque de forma elástica, comprimindo ou esticando botões e barras de ferramentas conforme a interação do utilizador.

Não se trata apenas de estética. Por trás disto está a nova arquitetura Unified Rendering, assente no Luminous Rendering Engine, que junta processos gráficos antes separados num único fluxo de trabalho. Na prática, isto corta a carga de renderização em até 30% e poupa 25% no consumo de memória RAM face ao ColorOS 16.

Mais desempenho no ColorOS 17 mesmo após 6 anos

Para gerir o que corre por baixo do capô, o renovado motor Laminar Flow Engine aplica um agendamento inteligente de recursos entre tarefas de primeiro e segundo plano. Os números oficiais mostram um ganho de 55% na estabilidade ao abrir aplicações e miniaturas na Galeria a carregar 50% mais depressa no primeiro arranque. Para quem abusa do multitasking, o sistema aguenta agora mais 25% de apps abertas em memória sem as fechar à força.

A promessa mais agressiva da marca está na durabilidade do desempenho ao longo dos anos. A OPPO garante que o ColorOS 17 preserva mais de 90% da sua velocidade original mesmo após seis anos de uso simulado e com o armazenamento interno cheio a 90%, uma situação onde a maioria dos equipamentos costuma arrastar-se no dia a dia.

IA autónoma e segurança reforçada no sistema

Na vertente da inteligência artificial, o sistema deixa de ser um simples assistente de perguntas para executar tarefas autónomas através do Agent Mode no AI Mind Pilot. Esta ferramenta mexe diretamente nos ficheiros locais, organiza pastas desarrumadas, renomeia documentos pelo conteúdo e até gera páginas web ou roteiros de viagem completos a partir de notas e mapas guardados no renovado AI Mind Space.

Na fotografia, o AI Photo Agent permite editar imagens usando comandos de voz ou texto em linguagem natural e copiar a paleta de cores de uma foto de referência com a função Style Match. Já o botão da câmara integra agora o OSee, que junta tradução, leitura de documentos, análise nutricional e pesquisa visual num único disparo.

Como todo este processamento exige mexer em dados sensíveis, a OPPO blindou a sua Private Computing Cloud com encriptação dupla e segurança pós-quântica. Nem a própria marca consegue aceder à informação processada na nuvem, e o utilizador passa a ter um relatório de transparência exportável no telemóvel para auditar exatamente que serviços de IA acederam aos seus dados e a que horas.

Calendário de atualização e smartphones compatíveis

A distribuição da versão oficial do ColorOS 17 arranca ainda este mês de outubro de 2026 para os topos de gama recentes, incluindo os dobráveis Find N6 e N5, toda a linha Find X9 e Find X8, além da família Reno16.

Em novembro, o pacote chega aos modelos Find N3, Find N3 Flip e às séries Reno15, Reno14, K14 e F33. Para dezembro fica agendada a atualização da linha Reno13 e dos tablets OPPO Pad 5 e Pad 3, enquanto modelos mais antigos como o Find N2 Flip e a série Reno12 recebem o novo software no primeiro trimestre de 2027.