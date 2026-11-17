Um ataque a 178 sites de grandes marcas, como BBC, CNN, HSBC, IKEA e Zoom, tentou roubar criptomoedas a utilizadores de iPhone. As versões recentes do iOS estão protegidas e o valor roubado foi baixo.

Como é que o ataque chegou a tantos sites?

Os atacantes não invadiram cada site em separado. Comprometeram a Optimizely, uma plataforma de otimização de páginas usada por muitas empresas, e por essa via chegaram a 178 organizações de vários setores.

O ataque ocorreu na segunda-feira, 16 de novembro. Entre as organizações afetadas estão ainda a Ledger, fabricante de carteiras de criptomoedas, e a Air France-KLM.

Segundo o investigador de segurança Scott Helme, os scripts tentavam substituir os endereços de pagamento em criptomoedas pelo da carteira dos atacantes. Copiavam também os números de cartões à medida que eram introduzidos, e recolhiam cookies e capturas de ecrã.

Uma outra parte do ataque visava o iOS e tentava instalar código de exploração, ou seja, programação que aproveita falhas do sistema. A HudsonRock, empresa de cibersegurança, diz ter encontrado provas de que os sites serviram código malicioso, o que está em linha com as conclusões de Helme.

O iPhone está em risco?

Com o sistema atualizado, o risco é muito reduzido. O componente que instala o código malicioso, chamado Coruna, é idêntico a um analisado em outubro, noutra campanha. Os comentários do próprio kit de ataque indicam que o iOS 18.7.3 e posteriores, bem como o 26.3 e posteriores, já estão corrigidos.

A Apple já tinha corrigido o iOS depois de um método idêntico ter sido detetado no mês passado. Helme indica que quase todo o código malicioso já foi removido. Várias empresas afetadas desativaram os scripts da Optimizely, e estão a investigar o possível impacto.

Ao acompanhar as carteiras dos atacantes, Helme apurou que foram roubados cerca de 7 mil dólares em criptomoedas. O número de cartões bancários recolhidos não pode ser verificado, por isso o impacto total continua por apurar.

Contra este tipo de ataque, a melhor defesa é atualizar rapidamente todos os dispositivos Apple para a versão mais recente suportada.

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