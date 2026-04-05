Citroën C3 foi o carro mais vendido em março de 2026 em Portugal

A Citroën voltou a evidenciar a sua trajetória ascendente em março de 2026, reafirmando-se como a quarta marca mais vendida em Portugal. O Citroën C3 foi o carro mais vendido em março em Portugal.

Citroën C3: 980 unidades vendidas em março de 2026

No total, somando Veículos de Passageiros (VP) e Veículos Comerciais Ligeiros (VCL), a marca francesa comercializou 1.921 unidades, alcançando uma quota de mercado de 6,5%.

No mercado de passageiros, com 1.697 automóveis vendidos, a Citroën conseguiu 6,4% de quota e um crescimento impressionante de 29,5%, face a um mercado que cresceu 8,5%. No segmento de VCL, com 224 veículos entregues, a marca conquistou uma quota de 7,6%.

O Citroën C3, disponível em versões híbrida, elétrica e a combustão, foi o automóvel mais vendido em março, com 980 unidades entregues. Este resultado reforça a sua posição como terceiro modelo mais vendido do ano, com 1.736 unidades matriculadas nos primeiros três meses de 2026.

Liderança no mercado VCL elétrico

No segmento BEV (veículos 100% elétricos), a Citroën destacou-se como líder do mercado VCL elétrico em março. Foi ainda a marca do grupo com maior número de veículos elétricos vendidos, somando 389 unidades entre VP e VCL.

No acumulado do primeiro trimestre, a Citroën mantém o desempenho consistente:

Mercado total VP+VCL: 4.315 unidades, 6,0% de quota, crescimento de 20,8% (mercado evoluiu 7,9%).

Mercado VP: 3.713 unidades, 5,8% de quota, crescimento de 41,9%.

Mercado VCL: 602 veículos, 8,2% de quota.

A performance reflete o forte crescimento da Citroën em todas as vertentes do mercado nacional, consolidando a marca como uma das mais dinâmicas de 2026.