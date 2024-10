“Cinto-me Vivo” arranca hoje! Atenção ao telemóvel…

​A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) lançam hoje, a Campanha de Segurança Rodoviária “Cinto-me vivo”, inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2024. Atenção ao telemóvel enquanto conduz.

A decorrer entre os dias 15 e 21 de outubro, a campanha tem como objetivo alertar os condutores para as consequências negativas e mesmo fatais do uso indevido do telemóvel durante a condução.

Numa colisão, um veículo para numa fração de segundo. Mas os ocupantes, caso não usem cinto de segurança, continuam a seguir na direção do movimento com uma velocidade igual à que seguia o veículo no instante inicial do acidente. Numa colisão frontal a 50 km/h, um condutor com 70kg, sem cinto de segurança, sofre um impacto equivalente a uma queda livre de um terceiro andar. O uso do capacete de modelo aprovado, devidamente apertado e ajustado, reduz em 40% o risco de morte em caso de acidente.

Está igualmente comprovado que a utilização correta de cadeirinha homologada e adaptada ao tamanho e peso da criança, reduz em 50% o risco de morte. Em crianças até aos 18Kg, a utilização de uma cadeirinha voltada para a retaguarda, combinada com a utilização de cinto de segurança, reduz até 90% o risco de lesões graves ou morte.

A campanha “Cinto-me Vivo” integrará:

Ações de sensibilização da ANSR em território continental e dos serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira;

Operações de fiscalização pela GNR e pela PSP, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário e de acordo com o PNF 2024, por forma a contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores no que diz respeito à correta utilização dos dispositivos de segurança.

As ações de sensibilização ocorrerão em simultâneo com operações de fiscalização nas seguintes localidades:

Dia 5 de abril, às 08h00: Praça do Vitória FC, Setúbal (38.529768, -8.890963)

Dia 8 de abril, às 16h00: Praça das portagens Santarém A1 (39.26229, -8.71825)

Dia 9 de abril, às 09h00: Rotunda D. Dinis, Leiria (39.739214, -8.818320)

Dia 10 de abril, às 07h00: IC2 - Km 244,500, Albergaria-a-Velha, Aveiro (40.670103, -8.474070)

Dia 11 de abril, às 14h00: Estrada de Nelas, a seguir ao Estabelecimento Comercial Mercadona, Viseu (40.631989, -7.909271)

Quais os riscos do uso de telemóvel?

Os condutores que utilizam o telemóvel durante a condução são mais lentos a reconhecer e a reagir a perigos;

A distração ocorre quando duas tarefas mentais, conduzir e utilizar o telemóvel, são executadas ao mesmo tempo, o que provoca lapsos de atenção e erros de avaliação;

O uso de aparelhos eletrónicos durante a condução causa dificuldade na interpretação da sinalização e desrespeito pelas regras de cedência de passagem, designadamente em relação aos peões.

A ANSR, a GNR e a PSP relembram que a utilização dos dispositivos de segurança é fundamental e apelam a todos para que os utilizem de forma correta.