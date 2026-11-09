Cientistas descobrem duas enormes “fissuras” numa placa tectónica

A Terra está em constante transformação, embora os movimentos das placas tectónicas sejam praticamente impercetíveis à escala humana. Ao longo de milhões de anos, estas deslocações provocam alterações profundas na superfície terrestre, incluindo a formação de montanhas, a abertura de oceanos e a sua posterior extinção.

Uma equipa de investigadores liderada pela Academia Chinesa de Ciências descobriu agora evidências de duas enormes fraturas na placa Arábica, situada sob o sudeste do Irão.

O estudo, publicado na revista científica Nature Geoscience, revela um fenómeno geológico particularmente raro: duas formas distintas de fragmentação de uma placa tectónica a ocorrer na mesma região.

Porque está a placa tectónica a fragmentar-se?

A origem destas fraturas está relacionada com as diferenças na composição e densidade das rochas que constituem a placa.

Uma parte da placa corresponde a uma antiga região oceânica, que fazia parte do desaparecido oceano Neo-Tétis. Esta litosfera oceânica é constituída por rochas basálticas, mais densas e relativamente finas, que tendem a mergulhar sob outra placa num processo conhecido como subducção.

Por outro lado, a região continental é constituída por rochas mais espessas, mas menos densas, com características semelhantes às do granito. Estas rochas oferecem maior resistência à subducção e tendem a provocar a formação de montanhas quando entram em colisão com outras placas.

A diferença entre estes dois tipos de materiais está a contribuir para a fragmentação da placa tectónica.

Duas fraturas identificadas através de ondas sísmicas

Para estudar a estrutura geológica em profundidade, os investigadores recorreram a uma rede de 69 estações de monitorização sísmica.

Estas estações registaram ondas provenientes de sismos distantes entre março de 2017 e setembro de 2018. Como a velocidade das ondas sísmicas varia consoante a temperatura e a densidade das rochas atravessadas, os cientistas conseguiram reconstruir uma imagem da estrutura subterrânea.

Os dados permitiram identificar duas fraturas distintas:

Uma fratura horizontal , localizada na zona de transição entre a região de colisão dos Zagros e a zona de subducção de Makran.

, localizada na zona de transição entre a região de colisão dos Zagros e a zona de subducção de Makran. Uma segunda fratura, de orientação vertical, mais próxima da superfície e situada junto à fossa de Makran.

Os investigadores concluíram que a placa oceânica na região de Makran mergulha até profundidades de pelo menos 450 quilómetros. Já na zona de colisão dos Zagros, a placa continental não ultrapassa os 300 quilómetros de profundidade.

Esta diferença de comportamento contribui para a fragmentação e separação de partes da placa tectónica.

Uma das descobertas mais interessantes do estudo é a possibilidade de as duas fraturas acabarem por se encontrar.

Uma janela para o desaparecimento dos oceanos

A descoberta permite observar um dos processos fundamentais da evolução da Terra: a transição entre a subducção oceânica e a colisão continental.

Este fenómeno faz parte do chamado Ciclo de Wilson, um modelo geológico que explica como os oceanos se formam, expandem e acabam por desaparecer devido ao movimento das placas tectónicas.

O antigo oceano Neo-Tétis é um exemplo deste processo, tendo desaparecido à medida que as placas tectónicas se deslocaram e os continentes entraram em colisão.

Para os geólogos, observar duas fraturas deste tipo na mesma região representa uma oportunidade rara para compreender melhor as fases finais do desaparecimento de um oceano.

Embora a eventual união das fraturas possa demorar milhões de anos, os dados agora obtidos oferecem novas pistas sobre os mecanismos que moldam continuamente o planeta.