Cidadãos devem preparar kit de emergência para três dias, alerta Bélgica
As autoridades belgas estão a pedir à população que monte um kit de emergência capaz de garantir a sobrevivência durante pelo menos 72 horas. A iniciativa surge num momento de crescente instabilidade geopolítica e de riscos climáticos cada vez mais frequentes.
O ministro do Interior da Bélgica, Bernard Quintin, justificou a necessidade de um kit de emergência com a necessidade de adaptação a um "contexto internacional instável" e ao aumento de catástrofes naturais associadas às alterações climáticas.
A lógica deste apelo é que quanto mais cidadãos conseguirem ser autossuficientes nas primeiras horas de uma crise, mais os serviços de emergência poderão concentrar esforços nas pessoas mais vulneráveis.
Desta forma, a Bélgica responde a uma exigência da Comissão Europeia integrada na estratégia "Preparação 2030", um plano lançado no contexto das ameaças geopolíticas agravadas desde a invasão russa da Ucrânia em 2022.
Aliás, a iniciativa belga mereceu o elogio da comissária europeia responsável pelas situações de crise, Hadja Lahbib, que a saudou publicamente, através da rede social X.
Bravo à la Belgique qui suit les recommandations de la stratégie 🇪🇺, qui vise à nous préparer à faire face à l’imprévu.
Être prêt, juste au cas où, c’est comme prendre une assurance : c’est une question de prudence, de sérénité et de solidarité.
— Hadja Lahbib (@hadjalahbib) April 21, 2026
O que deve ter no kit?
Pensado para caber numa mochila em caso de evacuação, o kit de emergência deve incluir:
- Documentos de identificação essenciais;
- Produtos de higiene e material básico de primeiros socorros;
- Carregador de telemóvel e bateria externa;
- Canivete multifunções e apito de sinalização;
- Pelo menos um litro de água por pessoa;
- Alimentos práticos como biscoitos, frutos secos ou barras energéticas;
- Caneta e papel.
Para quem prefere manter um kit mais completo em casa, útil em situações de confinamento sem eletricidade, água ou internet, recomenda-se ainda a inclusão de um rádio.
Uma questão de comunidade
A iniciativa vai além do individual, pois os belgas são encorajados a conversar com os vizinhos sobre formas de entreajuda e até a constituir um kit de emergência coletivo em edifícios ou habitações partilhadas.
A questão não é assustar, mas sim não enterrar a cabeça na areia.
Respondeu Quintin, quando questionado sobre o tom do apelo, em direto, na rádio pública RTBF.
Na mesma intervenção, o ministro explicou que a preparação não é um exercício teórico, mas uma necessidade real. Para sustentá-lo, recordou as devastadoras inundações que atingiram a Bélgica no verão de 2021, ligadas às alterações climáticas e responsáveis por cerca de 40 mortos.
Imagem: Getty Stock Images, via LADbible
Neste artigo: kit de emergência
Bem feito está o site 72 horas.
Tem a mochila de emergência de 72 horas, se se ficar sem casa, mas também o que ter em casa, se se ficar com teto mas nada funcionar.
https://pplware.sapo.pt/internet/72-horas-o-guia-de-emergencia-online-com-13-ferramentas-uteis/
Inacreditavel, a Europa e liderada por inuteis corruptos, tempos bons criaram homens e lideres fracos!
“instabilidade geopolítica” devido criado e continuado exactamente por quem?
A guerra na Ukrania ainda nao existe paz devido a Europa que procura prolongar guerra a todo custo, ira levar a destruicao da Europa. Foi criada pelo regime de Epstein.
A situacao no Irao igual o regime de Epsein atacou ilegalmente.
Que tal procurar solocoes pacificas e a PAZ e acabar qualquer tipo de cooperacao e sancoes a Israel.
Vitimas da imbecilidade
A humaninade pensa que é muito inteligente mas quando a natureza impoem se ja se sabe o resto………..
nao se esqueçam que vivemos todos no mesmo planeta