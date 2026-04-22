Cidadãos devem preparar kit de emergência para três dias, alerta Bélgica

As autoridades belgas estão a pedir à população que monte um kit de emergência capaz de garantir a sobrevivência durante pelo menos 72 horas. A iniciativa surge num momento de crescente instabilidade geopolítica e de riscos climáticos cada vez mais frequentes.

O ministro do Interior da Bélgica, Bernard Quintin, justificou a necessidade de um kit de emergência com a necessidade de adaptação a um "contexto internacional instável" e ao aumento de catástrofes naturais associadas às alterações climáticas.

A lógica deste apelo é que quanto mais cidadãos conseguirem ser autossuficientes nas primeiras horas de uma crise, mais os serviços de emergência poderão concentrar esforços nas pessoas mais vulneráveis.

Desta forma, a Bélgica responde a uma exigência da Comissão Europeia integrada na estratégia "Preparação 2030", um plano lançado no contexto das ameaças geopolíticas agravadas desde a invasão russa da Ucrânia em 2022.

Aliás, a iniciativa belga mereceu o elogio da comissária europeia responsável pelas situações de crise, Hadja Lahbib, que a saudou publicamente, através da rede social X.

O que deve ter no kit?

Pensado para caber numa mochila em caso de evacuação, o kit de emergência deve incluir:

Documentos de identificação essenciais;

Produtos de higiene e material básico de primeiros socorros;

Carregador de telemóvel e bateria externa;

Canivete multifunções e apito de sinalização;

Pelo menos um litro de água por pessoa;

Alimentos práticos como biscoitos, frutos secos ou barras energéticas;

Caneta e papel.

Para quem prefere manter um kit mais completo em casa, útil em situações de confinamento sem eletricidade, água ou internet, recomenda-se ainda a inclusão de um rádio.

Uma questão de comunidade

A iniciativa vai além do individual, pois os belgas são encorajados a conversar com os vizinhos sobre formas de entreajuda e até a constituir um kit de emergência coletivo em edifícios ou habitações partilhadas.

A questão não é assustar, mas sim não enterrar a cabeça na areia.

Respondeu Quintin, quando questionado sobre o tom do apelo, em direto, na rádio pública RTBF.

Na mesma intervenção, o ministro explicou que a preparação não é um exercício teórico, mas uma necessidade real. Para sustentá-lo, recordou as devastadoras inundações que atingiram a Bélgica no verão de 2021, ligadas às alterações climáticas e responsáveis por cerca de 40 mortos.