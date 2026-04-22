PplWare Mobile

Cidadãos devem preparar kit de emergência para três dias, alerta Bélgica

· Notícias 4 Comentários

Imagem: Getty Stock Images, via LADbible

Neste artigo:

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Max says:
    22 de Abril de 2026 às 17:26

    Bem feito está o site 72 horas.
    Tem a mochila de emergência de 72 horas, se se ficar sem casa, mas também o que ter em casa, se se ficar com teto mas nada funcionar.
    https://pplware.sapo.pt/internet/72-horas-o-guia-de-emergencia-online-com-13-ferramentas-uteis/

    Responder
  2. jorgeg says:
    22 de Abril de 2026 às 18:16

    Inacreditavel, a Europa e liderada por inuteis corruptos, tempos bons criaram homens e lideres fracos!
    “instabilidade geopolítica” devido criado e continuado exactamente por quem?

    A guerra na Ukrania ainda nao existe paz devido a Europa que procura prolongar guerra a todo custo, ira levar a destruicao da Europa. Foi criada pelo regime de Epstein.

    A situacao no Irao igual o regime de Epsein atacou ilegalmente.

    Que tal procurar solocoes pacificas e a PAZ e acabar qualquer tipo de cooperacao e sancoes a Israel.

    Responder
  3. MF says:
    22 de Abril de 2026 às 18:19

    Vitimas da imbecilidade

    Responder
  4. jk says:
    22 de Abril de 2026 às 18:54

    A humaninade pensa que é muito inteligente mas quando a natureza impoem se ja se sabe o resto………..
    nao se esqueçam que vivemos todos no mesmo planeta

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Fará sentido termos centrais nucleares em Portugal?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube