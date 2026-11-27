A Suíça confirmou cinco ciberataques com recurso a agentes de inteligência artificial. Em quatro casos, os atacantes conseguiram comprometer sistemas informáticos. Três ataques visaram operadores de infraestruturas críticas e dois resultaram em intrusões, sem perturbações significativas nos serviços.

Os números foram divulgados a 26 de novembro por Florian Schütz, diretor do Centro Nacional de Cibersegurança da Suíça (NCSC), numa entrevista à rádio pública suíça SRF.

São os primeiros casos deste género confirmados no país. Entre as organizações visadas estavam também pequenas e médias empresas.

As autoridades ainda não divulgaram a identidade das vítimas e a autoria dos ataques continua por esclarecer.

A IA encurta o tempo de resposta

Segundo o NCSC, os agentes de IA conseguem automatizar várias etapas de um ataque, desde a identificação de fragilidades até à avaliação dos resultados.

Podem também ajustar a sua abordagem quando encontram uma defesa. Entre as fragilidades observadas estão palavras-passe fáceis de adivinhar e falhas de segurança já conhecidas em sistemas acessíveis pela Internet.

Ao acelerar estas etapas, os agentes deixam às equipas de segurança menos tempo para detetar e travar uma intrusão.

A agência suíça estima que o número de ferramentas deste tipo disponíveis publicamente na Internet quase duplicou desde outubro de 2026. Perante a sua crescente disponibilidade, o NCSC prevê um aumento dos ataques bem-sucedidos e alerta que o risco se estende a organizações de todos os setores.

Autoridades pedem atualizações críticas em 24 horas

O NCSC recomenda que as organizações reduzam o número de sistemas expostos à Internet e instalem as atualizações críticas nesses sistemas no prazo máximo de 24 horas após a sua disponibilização. Para serviços como o correio eletrónico empresarial e as VPN, a agência aconselha o uso de autenticação multifator ou de chaves de acesso (passkeys).

Recomenda ainda limitar as permissões ao estritamente necessário e monitorizar alterações invulgares na atividade das contas e no volume de dados transferidos.