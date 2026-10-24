Ciberataques afetam a saúde mental dos trabalhadores

O Hiscox Cyber Readiness Report 2026 revela que os ataques informáticos têm consequências que vão além dos prejuízos financeiros, provocando stress, burnout e um agravamento do ambiente de trabalho.

Os ciberataques não deixam apenas sistemas informáticos indisponíveis ou dados comprometidos. Também podem afetar a saúde mental dos trabalhadores, aumentando os níveis de stress, o absentismo e a pressão no local de trabalho. Em Portugal, 81% das empresas que sofreram ataques informáticos identificaram consequências negativas para os seus colaboradores.

Os dados são do Hiscox Cyber Readiness Report 2026, um estudo realizado pela seguradora Hiscox em colaboração com a Wakefield Research, que analisou 6800 profissionais de dez mercados, incluindo Portugal. Os resultados relativos ao nosso país mostram que o impacto de um incidente de cibersegurança pode prolongar-se muito para além da recuperação dos sistemas e da reposição dos serviços.

Stress, burnout e ambientes de trabalho tóxicos

Entre as empresas portuguesas afetadas por ciberataques, 44% identificaram níveis elevados de stress entre os trabalhadores. Já 32% reportaram o desenvolvimento de uma cultura de trabalho tóxica e outros 32% assinalaram um aumento das baixas por doença.

O burnout, ou esgotamento profissional, foi referido por 24% das organizações inquiridas que sofreram ataques.

Estes resultados evidenciam uma dimensão frequentemente esquecida da cibersegurança: as consequências humanas de um incidente. Enquanto as equipas técnicas procuram conter a ameaça e recuperar os sistemas, outros trabalhadores podem ter de lidar com a interrupção das suas tarefas, alterações nos procedimentos e incerteza quanto à continuidade do negócio.

A pressão pode ser particularmente significativa quando a recuperação exige trabalho adicional, decisões urgentes e uma resposta prolongada ao incidente.

Situação agravou-se em algumas áreas face a 2025

A comparação com o relatório anterior revela um agravamento de alguns indicadores em Portugal. A percentagem de empresas que associam os ciberataques a ambientes de trabalho tóxicos aumentou de 22% para 32%. O aumento das baixas por doença passou de 20% para 32%, enquanto os níveis elevados de stress subiram de 41% para 44%.

Em contrapartida, a percentagem de organizações que reportaram situações de burnout diminuiu de 33% para 24%.

Os números mostram que as consequências dos ciberataques não se manifestam de forma uniforme. Ainda assim, o aumento das baixas por doença e a deterioração do ambiente de trabalho são sinais relevantes para as organizações que pretendem reforçar a sua capacidade de resposta a incidentes.

Importa salientar que estes dados refletem as consequências identificadas pelas empresas inquiridas. Não constituem diagnósticos clínicos nem demonstram, por si só, uma relação causal entre os ataques e cada um dos problemas reportados.