Quantcast
Notícias

Ciberataque rouba dados da Base de dados dos Bombeiros Portugueses 

0 Comentários

A base de dados do Recenseamento Nacional dos Bombeiros Portugueses (RNBP) foi alvo de um ciberataque que terá permitido o acesso e a cópia de dados pessoais. Na sequência do incidente, a aplicação foi suspensa, levantando preocupações sobre a segurança da informação e a proteção dos dados dos bombeiros.

Ciberataque rouba dados da Base de dados dos Bombeiros Portugueses 

Ciberataque compromete dados dos bombeiros portugueses

O ataque informático atingiu o sistema utilizado para gerir informação relativa aos bombeiros portugueses. O Recenseamento Nacional dos Bombeiros Portugueses reúne dados essenciais para a gestão dos efetivos, incluindo informação relacionada com a carreira, a formação e a atividade operacional.

De acordo com a informação divulgada, os atacantes conseguiram copiar dados pessoais armazenados na plataforma. A extensão total da informação comprometida e as possíveis consequências do incidente deverão ser apuradas pelas entidades responsáveis.

Perante este cenário, a aplicação foi suspensa, numa medida destinada a limitar os riscos e a permitir a avaliação da situação.

Ciberataque rouba dados da Base de dados dos Bombeiros Portugueses 

Um sistema essencial para a gestão dos bombeiros

O RNBP é uma ferramenta importante para a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e para os corpos de bombeiros de todo o país. A plataforma permite manter centralizada a informação dos bombeiros e apoiar diversos procedimentos administrativos e operacionais.

A indisponibilidade do sistema poderá dificultar a atualização de dados, o acompanhamento das carreiras e a gestão de informação relacionada com a formação e os seguros dos bombeiros.

A situação é particularmente preocupante porque a plataforma já enfrentava problemas de funcionamento. A inoperacionalidade do recenseamento tinha sido anteriormente associada a constrangimentos na gestão administrativa e operacional dos corpos de bombeiros.

Dados pessoais podem ser utilizados em novas burlas

A exposição de dados pessoais num ciberataque pode ter consequências que vão além do acesso indevido à informação. Dependendo dos dados copiados, os criminosos poderão tentar realizar campanhas de phishing, lançar ataques de engenharia social ou fazer-se passar por entidades legítimas para enganar as vítimas.

Por esse motivo, é importante que os bombeiros estejam atentos a mensagens, chamadas e emails suspeitos, sobretudo quando incluem dados pessoais aparentemente legítimos ou solicitam credenciais, documentos ou outras informações sensíveis.

O incidente volta a demonstrar a importância de proteger sistemas que armazenam informação pessoal e operacional, através de medidas de segurança adequadas, controlo de acessos, monitorização e planos de resposta a incidentes.

A investigação deverá permitir esclarecer a dimensão do ciberataque, os dados efetivamente comprometidos e as medidas necessárias para garantir a segurança da plataforma antes do seu eventual regresso à atividade.

PUB
Autor: Pedro Pinto
Partilhar:
Tags:

PUB.

Questão Semanal

Faria uma viagem num robotáxi, sem qualquer condutor humano ao volante?

Ver Resultados

Loading …

Arquivo de Questões

PUB.

Velocímetro Pplware

Teste a velocidade da sua Internet
Ciberataques afetam a saúde mental dos trabalhadores
Artigo anterior

Ciberataques afetam a saúde mental dos trabalhadores
PUB

Comentários

0

Deixe um comentário

PUB
Aviso

Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.