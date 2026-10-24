Ciberataque rouba dados da Base de dados dos Bombeiros Portugueses 

A base de dados do Recenseamento Nacional dos Bombeiros Portugueses (RNBP) foi alvo de um ciberataque que terá permitido o acesso e a cópia de dados pessoais. Na sequência do incidente, a aplicação foi suspensa, levantando preocupações sobre a segurança da informação e a proteção dos dados dos bombeiros.

Ciberataque compromete dados dos bombeiros portugueses

O ataque informático atingiu o sistema utilizado para gerir informação relativa aos bombeiros portugueses. O Recenseamento Nacional dos Bombeiros Portugueses reúne dados essenciais para a gestão dos efetivos, incluindo informação relacionada com a carreira, a formação e a atividade operacional.

De acordo com a informação divulgada, os atacantes conseguiram copiar dados pessoais armazenados na plataforma. A extensão total da informação comprometida e as possíveis consequências do incidente deverão ser apuradas pelas entidades responsáveis.

Perante este cenário, a aplicação foi suspensa, numa medida destinada a limitar os riscos e a permitir a avaliação da situação.

Um sistema essencial para a gestão dos bombeiros

O RNBP é uma ferramenta importante para a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e para os corpos de bombeiros de todo o país. A plataforma permite manter centralizada a informação dos bombeiros e apoiar diversos procedimentos administrativos e operacionais.

A indisponibilidade do sistema poderá dificultar a atualização de dados, o acompanhamento das carreiras e a gestão de informação relacionada com a formação e os seguros dos bombeiros.

A situação é particularmente preocupante porque a plataforma já enfrentava problemas de funcionamento. A inoperacionalidade do recenseamento tinha sido anteriormente associada a constrangimentos na gestão administrativa e operacional dos corpos de bombeiros.

Dados pessoais podem ser utilizados em novas burlas

A exposição de dados pessoais num ciberataque pode ter consequências que vão além do acesso indevido à informação. Dependendo dos dados copiados, os criminosos poderão tentar realizar campanhas de phishing, lançar ataques de engenharia social ou fazer-se passar por entidades legítimas para enganar as vítimas.

Por esse motivo, é importante que os bombeiros estejam atentos a mensagens, chamadas e emails suspeitos, sobretudo quando incluem dados pessoais aparentemente legítimos ou solicitam credenciais, documentos ou outras informações sensíveis.

O incidente volta a demonstrar a importância de proteger sistemas que armazenam informação pessoal e operacional, através de medidas de segurança adequadas, controlo de acessos, monitorização e planos de resposta a incidentes.

A investigação deverá permitir esclarecer a dimensão do ciberataque, os dados efetivamente comprometidos e as medidas necessárias para garantir a segurança da plataforma antes do seu eventual regresso à atividade.