Ciberataque paralisa Câmara de Ovar e encerra serviços municipais até quarta-feira

Um ataque informático deixou os sistemas da Câmara Municipal de Ovar inoperacionais, obrigando a autarquia a encerrar vários serviços públicos durante três dias. As equipas técnicas estão a trabalhar na recuperação dos sistemas, mas ainda não é conhecida a dimensão dos danos nem se houve acesso indevido a dados dos cidadãos.

Ataque informático compromete funcionamento da autarquia

A Câmara Municipal de Ovar confirmou, este domingo, 18 de outubro, que foi vítima de um ataque informático durante o fim de semana, deixando o seu sistema informático inoperacional.

Segundo um comunicado divulgado pelo município, a ocorrência já foi comunicada às entidades competentes, tendo sido imediatamente ativados os procedimentos de resposta ao incidente.

Uma equipa técnica encontra-se a trabalhar na contenção do ataque, na avaliação dos sistemas afetados e na recuperação da infraestrutura informática, em articulação com as autoridades responsáveis.

A gravidade da situação obrigou a autarquia a anunciar o encerramento de vários serviços municipais até quarta-feira, 21 de outubro, inclusive.

Que serviços da Câmara de Ovar estão encerrados?

A indisponibilidade dos sistemas informáticos está a afetar diretamente o atendimento aos cidadãos e diferentes áreas da administração municipal.

De acordo com a informação divulgada, estarão encerrados ao público os seguintes serviços:

Serviço de Atendimento Municipal;

Serviço de Urbanismo;

Ecocentro;

Serviço de Veterinária;

Balcão Único do Prédio (BUPi);

Centro de Arte;

Museus municipais;

Escola de Artes e Ofícios.

Os serviços online da autarquia e a ECOLINHA também estarão indisponíveis durante este período.

No entanto, nem todos os equipamentos municipais foram afetados. Continuam em funcionamento o Espaço Cidadão, Mercado Municipal, Piscina Municipal, Cemitério, Biblioteca Municipal e Espaço Empreendedor.

A plataforma SIGA, utilizada nos serviços educativos, e a Linha de Atendimento de Urbanismo mantêm igualmente a atividade.

Dados dos cidadãos podem estar comprometidos?

Esta é uma das questões mais importantes que permanecem por esclarecer.

Até ao momento, a Câmara Municipal de Ovar não divulgou informações sobre a natureza do ataque, os métodos utilizados pelos responsáveis ou a eventual existência de uma violação de dados pessoais.

Também não existe confirmação pública de que o incidente esteja relacionado com um ataque de ransomware, uma modalidade de cibercrime em que os atacantes podem encriptar os ficheiros das vítimas e exigir um pagamento para os desbloquear.

A indisponibilidade de um sistema informático, por si só, não significa que tenham sido roubados dados. Essa possibilidade terá de ser avaliada durante a investigação técnica.

Prazos administrativos ficam suspensos

Para evitar prejuízos aos cidadãos e empresas, a Câmara de Ovar anunciou também a suspensão de todos os prazos dos procedimentos administrativos em curso.

Esta medida pretende garantir que nenhum munícipe seja penalizado por não conseguir apresentar documentos, consultar processos ou concluir procedimentos durante o período de indisponibilidade informática.

A autarquia comprometeu-se a acompanhar permanentemente a situação e a divulgar novas informações através das suas redes sociais oficiais.

Cibersegurança das autarquias volta a estar em destaque

Este incidente demonstra como um ataque informático pode ultrapassar a dimensão tecnológica e transformar-se rapidamente num problema de funcionamento dos serviços públicos.

As autarquias dependem de infraestruturas digitais para gerir processos urbanísticos, documentação administrativa, pagamentos, atendimento e diferentes serviços prestados à população.

Quando estes sistemas deixam de funcionar, o impacto pode estender-se a milhares de cidadãos e empresas, mesmo quando não existe confirmação de roubo de informação.

A recuperação após um ciberataque exige também cuidados adicionais. Não basta voltar a ligar os servidores: é necessário identificar a origem da intrusão, verificar a integridade dos sistemas e garantir que eventuais mecanismos de acesso utilizados pelos atacantes foram eliminados.

No caso de Ovar, a prioridade é recuperar os serviços em segurança, permanecendo por esclarecer a origem do ataque, a sua extensão e a existência de possíveis consequências para os dados armazenados pela autarquia.

O município aponta, para já, para o encerramento dos serviços afetados até 21 de outubro, não tendo confirmado uma data definitiva para a recuperação integral dos sistemas.