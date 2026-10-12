Ciberataque coloca frigoríficos de supermercados a aquecer até 50 ºC

Um ciberataque atingiu várias cadeias de supermercados em França, manipulando os sistemas de refrigeração e provocando a deterioração de produtos frescos e congelados. O incidente afetou equipamentos de controlo da Danfoss e poderá causar prejuízos de vários milhões de euros.

O ataque ocorreu durante a noite de domingo para segunda-feira e teve como alvo os sistemas que controlam a temperatura de frigoríficos e congeladores comerciais. Em vez de manterem os alimentos refrigerados, os equipamentos terão sido configurados para executar ciclos de descongelação contínuos, com temperaturas que poderiam atingir os 50 ºC.

Entre as cadeias afetadas estão a Intermarché e a Coopérative U, enquanto a E.Leclerc também terá registado problemas. Segundo informações divulgadas pela AFP, cerca de 150 a 200 lojas Intermarché e quase 100 estabelecimentos da Coopérative U foram atingidos.

Sistemas de refrigeração transformados numa ameaça

Os equipamentos afetados utilizam sistemas de controlo que permitem gerir a temperatura e programar a descongelação periódica, uma operação necessária para evitar a acumulação de gelo. Os atacantes terão manipulado essa funcionalidade, fazendo com que os equipamentos aquecessem durante períodos prolongados.

As consequências foram particularmente graves para os produtos alimentares armazenados. Em algumas lojas, os supermercados terão sido obrigados a descartar mercadoria fresca e congelada, uma vez que a quebra da cadeia de frio compromete a segurança dos alimentos.

Os prejuízos poderão atingir vários milhões de euros, embora ainda não exista um balanço global definitivo.

Cibersegurança também passa pelos equipamentos físicos

O incidente demonstra que um ciberataque não precisa de atingir diretamente as caixas registadoras ou as bases de dados dos clientes para provocar danos significativos. Ao comprometer sistemas de controlo industrial e equipamentos ligados à infraestrutura de uma loja, os atacantes podem afetar operações essenciais e causar perdas materiais.

As autoridades francesas confirmaram a abertura de uma investigação para apurar as circunstâncias do ataque, identificar as vítimas e determinar a relação entre os danos registados.

Para já, não são conhecidas publicamente a identidade dos responsáveis nem as vulnerabilidades concretas exploradas. Embora tenham sido apontados problemas em versões antigas do software de controlo da Danfoss, ainda não está confirmado que essas falhas tenham sido utilizadas no ataque.

O caso volta a colocar em evidência a importância de atualizar os sistemas, limitar o acesso remoto aos equipamentos e proteger as tecnologias operacionais, sobretudo quando estas controlam processos essenciais para a segurança alimentar.