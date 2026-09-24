Quantcast
Notícias

CIA alerta para possível ataque russo com drones contra Espanha, França e Itália

25 Comentários

Os serviços de informação norte-americanos terão alertado vários governos europeus para a possibilidade de a Rússia estar a preparar novas incursões com drones no sul da Europa. Espanha, França e Itália estarão entre os potenciais alvos identificados.

A informação foi avançada pelo jornal espanhol El Mundo e, entretanto, noticiada por vários órgãos de comunicação social europeus. Segundo a RTP, os serviços de informação dos Estados Unidos terão partilhado com governos europeus informações sobre possíveis planos de escalada russa contra países mediterrânicos. Portugal não é mencionado entre os potenciais alvos.

Drones poderão ser lançados a partir do Mediterrâneo

De acordo com a informação divulgada, uma das possibilidades em análise passa pelo lançamento de drones a partir de navios mercantes que circulam no Mediterrâneo, incluindo embarcações associadas à chamada “frota fantasma” russa.

Fontes ligadas à Defesa da Lituânia apontam para a possibilidade de utilização de drones Gerbera, um modelo russo de baixo custo utilizado na guerra na Ucrânia. Segundo informações divulgadas pela ANSA, este drone terá cerca de dois metros de comprimento, uma envergadura de aproximadamente 2,5 metros, peso até 18 quilogramas, velocidade na ordem dos 160 km/h e autonomia anunciada de até 600 quilómetros.

A utilização deste tipo de equipamento não teria necessariamente como objetivo provocar destruição em larga escala. O impacto poderia passar por atingir infraestruturas, provocar interrupções temporárias ou demonstrar a capacidade de atingir território europeu a partir de uma plataforma marítima.

Informação terá origem numa visita do diretor da CIA a Moscovo

O alerta estará relacionado com a visita de John Ratcliffe, diretor da CIA, a Moscovo em agosto.

Segundo a informação divulgada pelo El Mundo, os serviços norte-americanos terão obtido informações sobre possíveis planos russos durante esse período e posteriormente partilhado os dados com vários governos europeus.

A situação surge num contexto de crescente preocupação europeia com ações que ficam abaixo do tradicional “limiar bélico”, incluindo incidentes com drones, sabotagem e outras operações atribuídas à Rússia.

A RTP refere que Moscovo tem defendido repetidamente que o fornecimento de armas, informações e apoio à Ucrânia transforma os países ocidentais em participantes no conflito. Ao mesmo tempo, vários países europeus têm registado incidentes relacionados com drones e outras atividades consideradas ameaças à segurança.

Dois F-18 espanhóis já foram mobilizados na Roménia

O alerta surge também no mesmo dia em que dois caças F-18 espanhóis descolaram da Roménia para monitorizar alvos aéreos, na sequência de um alerta relacionado com drones russos junto à fronteira com a Ucrânia.

A operação demonstra como a utilização de drones está a assumir uma importância crescente na vigilância e defesa do espaço aéreo europeu.

Para já, não existe confirmação pública de que esteja iminente um ataque contra Espanha, França ou Itália. O que existe é um alerta dos serviços de informação norte-americanos sobre uma possível operação russa e a avaliação de diferentes cenários pelas autoridades europeias.

Uma nova preocupação para a segurança europeia

A eventual utilização de drones lançados a partir do Mediterrâneo introduziria uma nova dimensão na ameaça, uma vez que permitiria tentar atingir países que tradicionalmente se encontram afastados das principais zonas de operações militares relacionadas com a guerra na Ucrânia.

A possibilidade está a ser analisada num contexto mais amplo de preocupação com ataques híbridos, drones e ciberataques contra infraestruturas europeias. Nas últimas semanas, vários incidentes no espaço europeu aumentaram a atenção dos governos para este tipo de ameaça.

Apesar do alerta, não há indicação pública de que um ataque esteja confirmado ou que tenha sido tomada uma decisão russa para avançar com uma operação contra os três países.

O caso demonstra, contudo, como os drones passaram a constituir uma componente central da segurança europeia e como a defesa contra este tipo de sistemas se tornou uma prioridade para os países da NATO.

PUB
Autor: Pedro Pinto
Partilhar:
Tags:
CIA Russia

PUB.

Questão Semanal

O Estado deve criar uma conta de poupança para a reforma para todas as crianças?

Ver Resultados

Loading …

Arquivo de Questões

PUB.

Velocímetro Pplware

Teste a velocidade da sua Internet
IA e crianças: ex-Google defende “testes de colisão” para avaliar riscos das plataformas
Artigo anterior

IA e crianças: ex-Google defende “testes de colisão” para avaliar riscos das plataformas
Por que motivo vão ser libertados 30 mil mosquitos em Lisboa?
Próximo artigo

Por que motivo vão ser libertados 30 mil mosquitos em Lisboa?
PUB

Comentários

25

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

  1. Avatar de Jihad
    Jihad

    O diretor da CIA vai a Moscovo e o Putin diz lhe que vai atacar a europa e os seus planos, e este vem dizer a imprensa. Alguem acredita nisto? Drones com autonomia de 600km, da russia a espanha, italia ou franca sao mais de 3000km. Chegam la como? Existe uma propaganda anti russsia que ainda não entendi, juro. Querem guerra para que?

    Responder
    1. Avatar de Realista
      Realista

      Sabes que os drones podem sair de barco certo? Pois a Russia tem acesso ao mar mediterrâneo…

      Responder
      1. Avatar de Ifm
        Ifm

        Se há uns anos a trás a Rússia nem tinha chips… Andava a usar máquina de lavar para atacar…

        Agora já tem drones para atacar Espanha?

        Estão em guerra com a Ucrânia e vão atacar Espanha…

        Isto é uma opçãocl, cada um acredita na mentira que quiser

        Responder
        1. Avatar de Realista
          Realista

          Exato porque as bombas na Ucrânia são feitas em Realidade Virtual…

          Responder
      2. Avatar de Jihad
        Jihad

        E achas que não existe marinha no mediterrâneo italiana e espanhola?

        Responder
        1. Avatar de Realista
          Realista

          E o que tem a ver uma coisa com a outra?

          A Russia não tem presença no Mediterrâneo desde 2013 e voltou em Agosto com o admiral Levchenko…

          https ://www.euronews.com/2026/09/11/russia-sends-sanctioned-ships-to-mediterranean-as-nato-tracks-syrian-express-convoy

          Responder
        2. Avatar de KidsGraça
          KidsGraça

          @Jihad percebes tanto de Geopolítica e Conflitos Armados como eu de Física Nuclear. A diferença é que não venho para aqui comentar sobre aquilo que eu não percebo patavina.

          Responder
          1. Avatar de David
            David

            Basta perceber de geografia para perceber que a russia não tem mar mediterrâneo nem proximidade com espanha franca ou italia. Voces papam a propaganda toda para vos irem ao bolso e continuarem a financiar a guerra. Se fizerem um referendo na UE ninguem quer a ucrania no grupo, é um pais demasiado corrupto e que vai dar demasiados problemas. Veja se a Bulgaria e a Romenia, servem para que? Fazer numero

          2. Avatar de David
            David

            Basta perceber de geografia para perceber que a russia não tem mar mediterrâneo nem proximidade com espanha franca ou italia. Voces papam a propaganda toda para vos irem ao bolso e continuarem a financiar a guerra. Se fizerem um referendo na UE ninguem quer a ucrania no grupo, é um pais demasiado corrupto e que vai dar demasiados problemas. Veja se a Bulgaria e a Romenia, servem para que? Fazer numero

    2. Avatar de Carlos
      Carlos

      Drones poderão ser lançados a partir do Mediterrâneo

      É assim tão difícil aprender a ler?

      Responder
      1. Avatar de Jihad
        Jihad

        E desde quando a russia tem mar mediterrâneo?

        Responder
        1. Avatar de Yuri Bezmenov - segunda fase
          Yuri Bezmenov – segunda fase

          Síria ou mesmo mar negro que fica logo ao lado.

          Os EUA não mandam misseis para o Irão do Atlantico.

          Responder
          1. Avatar de David
            David

            Mas os estados UNIDOs tem bases no bahrein e arabia saudita. A russia tem alguma em marrocos ou algeria?

          2. Avatar de Yuri Bezmenov - segunda fase
            Yuri Bezmenov – segunda fase

            Síria. Ou será que a Síria tem costa na barragem do Alqueva?

          3. Avatar de David
            David

            Da siria a espanha ainda sao mais de 3000kms…e o mar mediterrâneo pertence aos paises do mediterrâneo, a russia não pode chegar perto de espanha sem autorização

        2. Avatar de Ino
          Ino

          Se lesses a noticia antes de fazeres figuras tristes!!!

          "De acordo com a informação divulgada, uma das possibilidades em análise passa pelo lançamento de drones a partir de navios mercantes que circulam no Mediterrâneo, incluindo embarcações associadas à chamada “frota fantasma” russa."

          Responder
          1. Avatar de David
            David

            Mas tu acreditas mesmo nisso?? O paulo rangel ja chamou o embaixador russo e deu lhe uma descompustura. Eles tremem

    3. Avatar de SoulReaver
      SoulReaver

      "Propaganda anti Russia" ???? Que ainda não entendeste??? Este comentário só pode ter sido publicado para gerar debate ou para te divertires a leres as respostas, porque uma pessoa culta e informada não publica um comentário destes…

      Responder
    4. Avatar de Yuri Bezmenov - segunda fase
      Yuri Bezmenov – segunda fase

      Esse director da CIA foi o mesmo que avisou que a Rússia ia atacar a Ucrânia. Adivinha lá o que aconteceu?

      Responder
  2. Avatar de B@rão Vermelho
    B@rão Vermelho

    Já estou muito mais descansado, se a CIA e tantos outros de serviços de informação andam a dizer o mesmo, mas se na caixa de comentários do Pplware dizem que não, vou passar a dormir ainda mais descansado.

    Responder
  3. Avatar de Jiang
    Jiang

    A Russia não vai atacar a Europa mas devia, pois estam a alimentar a Ucrânia. E assim não vencem…

    Responder
  4. Avatar de Luis Silva
    Luis Silva

    E vai atacar Portugal tb! Foi um primo meu que me disse.

    Responder
  5. Avatar de ComentadeiroBélico
    ComentadeiroBélico

    Força é da maneira que entramos à seria na guerra, qual guerras hibridas qual quê, mariquices. Isto anda aborrecido vamos lá subir a parada Putin.

    Responder
  6. Avatar de Zec
    Zec

    Estão a levar na boca mas vão perder recursos a atacar países afastados deles só porque sim? Ainda por cima Espanha que lhes tem feito o favor de importar aliados.

    Já agora, Portugal não porquê? Eles não tinham dito há pouco tempo atrás que Portugal era um dos países mais maléficos do mundo?

    Responder
    1. Avatar de Joaquim Escobar
      Joaquim Escobar

      Cão que ladra não morde… temos que ter cuidado é dos que não falam…

      Responder
PUB
Aviso:

Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.