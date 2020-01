A Prozis é uma empresa de referência na área da suplementação, mas que tem vindo a apostar fortemente na área da tecnologia. Os equipamentos tecnológicos que o Pplware tem testado revelam ser de uma excelente qualidade e o preço é sempre bastante simpático.

Depois da apresentação dos Airia Soundpods hoje vamos conhecer a Chlea, a coluna portátil sem fios da Prozis.

Se está à procura de uma coluna portátil que ofereça um bom som e seja barata, então tem de conhecer a Chlea. Esta coluna tem um design que segue as linhas da revolucionária Apple Homepod e um definição de som simplesmente perfeita!

Principais características da Chlea da Prozis

Apesar do aspeto discreto, mas elegante, esta coluna portátil oferece um conjunto de funções bastante interessantes. Além do som compacto (e sem distorção nos graves), o utilizador pode controlar o som apenas pelo toque.

O volume pode ser controlado deslizando o dedo à volta da parte superior da coluna.

Outro dos destaques vai para o facto de trazer incorporado um microfone. Desta força é possível usar a coluna para chamadas de telemóvel e VoIP em modo mãos-livres.

É também possível ligar a Chlea da Prozis a outra coluna para uma experiência surround. A coluna pode ser usada de três formas: sem fios, MicroSD e através de cabo áudio para entrada de 3,5 mm.

A potência de saída é de 10 W e o facto de funcionar via bluetooth garante um alcance na ordem dos 10 metros. A autonomia ronda as 11 horas.

Especificações

Sensibilidade : 84 dB

: 84 dB Potência de saída : 10 W

: 10 W Alcance : 10 m

: 10 m Gama de frequências : 40 Hz – 20 kHz

: 40 Hz – 20 kHz Bateria : 2000 mAh

Tempo de carregamento : 4h (cabo USB)

: Dentro da caixa : 1 × Coluna sem fios Chlea da Prozis 1 × Cabo de carregamento USB 1 × cabo áudio para entrada de 3,5 mm

:

Aproveitem a promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir esta coluna portátil Sem Fios da Prozis Chlea com um desconto de 10%, usando o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda) e as ofertas apresentadas na imagem seguinte.

O Pplware agradece à Prozis o envio deste equipamento para análise.