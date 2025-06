China relocaliza temporariamente um quarteirão inteiro com edifícios incluídos

Como se move um complexo centenário de edifícios em tijolo, com 8.270 toneladas e 4.030 m², para construir por baixo um centro comercial subterrâneo, parque de estacionamento e ligações ao metro? A China diz-nos!

Na China os impossíveis são um desafio

Bom, se há país onde tudo isto tem dimensão para acontecer é na China. E foi exatamente isso que os engenheiros da Shanghai Construction No. 2 fizeram, em Xangai.

O complexo Huayanli, de estilo Shikumen, fusão entre casas ocidentais em banda e pátios chineses, típicos da classe média urbana, construído nos anos 1920-30, teve de ser temporariamente deslocado para dar lugar a um empreendimento subterrâneo de 53.000 m².

Tecnologia 3D e robôs autónomos ao serviço

Foram utilizados scanners 3D, robôs perfuradores autónomos, quilómetros de tapetes rolantes para remover terra e destroços, e IA capaz de distinguir tipos de solo.

O destaque vai para 432 pequenos robôs hidráulicos “andantes”, que sustentaram todo o quarteirão enquanto avançavam a um ritmo de apenas 10 metros por dia.

Há um vídeo em time-lapse no site do governo de Xangai.

Estes “robôs” são, na verdade, macacos hidráulicos modulares omnidireccionais, com capacidade para erguer cerca de 10 toneladas cada. Sensores monitorizam pressão, vibração e alinhamento, enquanto uma IA central coordena os movimentos de forma sincronizada. Não se conhece ainda a empresa responsável pelo design dos robôs.

O processo iniciou-se no final de 2023, com a deslocação do quarteirão cerca de 48 metros para oeste e 46 metros para norte. A “caminhada de regresso” começou a 19 de maio deste ano e terminou 19 dias depois, a 7 de junho, com o edifício colocado de novo sobre os alicerces originais.

Não é a primeira vez que se movem estruturas deste porte. Em 1985, o Fairmount Hotel, no Texas, foi transportado sobre rodas por seis quarteirões, num processo de seis dias com camiões, gruas e cabos, ainda hoje é o edifício mais pesado alguma vez movido sobre rodas: 1.450 toneladas.

Já em 1930, a Indiana Bell girou a sua sede de sete andares em 90 graus para construir um novo edifício ao lado, tudo isto enquanto o serviço telefónico se mantinha ininterrupto. O edifício foi elevado com macacos e rodado sobre vigas de abeto com rolos hidráulicos, sendo depois demolido em 1963. Ironia: no local está agora um edifício da AT&T.