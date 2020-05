Chegou o Revolut Junior a Portugal! É hora de dar um cartão aos mais novos

É cliente Revolut? Está rendido ao serviço desta fintech? A partir de hoje ainda vão ter mais razões. O Pplware anunciou o Revolut Junior em março e o serviço chegou agora a Portugal. A Revolut, a plataforma financeira com mais de 10 milhões de utilizadores em todo o mundo.

Saiba como funciona este cartão e quais as suas vantagens.

Revolut Junior é para miúdos dos 7 aos 17 anos

O Revolut Junior já está disponível em Portugal, para utilizadores com os planos Premium e Metal. Este lançamento surge depois do sucesso do lançamento no Reino Unido, no passado mês de março. O novo produto foi criado especificamente para as crianças e jovens com idades entre os 7 e os 17 anos.

O produto tem três componentes centrais:

A nova aplicação Revolut Junior, desenhado para os menores, e onde estes podem ver o seu saldo e receber alertas de transações. Uma nova secção integrada na app Revolut clássica, que permite aos pais ou tutores gerir o saldo, o cartão e os gastos dos filhos. O cartão Revolut Junior exclusivo para a criança ou jovem.

Através da sua própria conta Revolut, os pais poderão gerir as mesadas ou semanadas das crianças, assim como o seu próprio saldo, tudo num local seguro – garantindo assim uma única solução financeira para toda a família. Isto inclui a possibilidade de transferir dinheiro de forma instantânea e direta para a conta dos mais novos, assim como ter acesso aos movimentos e transações.

Os pais podem ainda receber notificações que os alertam para os gastos dos filhos. O produto inclui ferramentas de segurança que permitem aos tutores controlar o cartão e as suas funções, como, por exemplo, se podem ou não fazer compras online ou levantar dinheiro.

