A OpenAI está a disponibilizar uma nova funcionalidade no ChatGPT que permite acompanhar a transcrição de voz em tempo real, enquanto o utilizador está a falar. A novidade chegou a Portugal e está disponível para todos os planos, incluindo o gratuito.

Até agora, quando alguém utilizava o ditado por voz no ChatGPT, tinha de terminar a gravação e esperar pelo processamento para consultar o texto reconhecido pela inteligência artificial. Com esta atualização, esse processo passa a ser imediato.

Live Dictation permite acompanhar o texto enquanto fala

A nova funcionalidade, denominada Live Dictation, permite visualizar no ecrã as palavras que o ChatGPT está a reconhecer durante a gravação.

Desta forma, o utilizador consegue acompanhar a transcrição à medida que fala, sem precisar de esperar pelo fim da gravação. Esta possibilidade torna o ditado mais prático, sobretudo quando se pretende escrever mensagens extensas, preparar textos ou introduzir perguntas mais complexas.

Outra vantagem é a possibilidade de detetar e corrigir erros enquanto ainda está a ditar. Se o sistema interpretar incorretamente um nome próprio ou uma determinada expressão, o utilizador pode ajustar o texto sem ter de repetir toda a gravação.

Para mostrar ou ocultar a transcrição, basta tocar ou clicar na onda de áudio apresentada na interface.

Acabou o limite de 10 minutos por gravação

Outra alteração importante anunciada pela OpenAI diz respeito à duração das gravações. Até agora, o ditado tinha um limite de 10 minutos por sessão.

Com esta atualização, a empresa eliminou essa restrição. A OpenAI não especificou, contudo, se existe um novo limite máximo de duração.

Disponível no Android, iOS, web e computador

A funcionalidade está a ser disponibilizada de forma gradual e abrange as aplicações do ChatGPT para Android e iOS, a versão web e a aplicação para computador.

A novidade chega a todos os planos, incluindo os utilizadores gratuitos. Por se tratar de uma distribuição progressiva, poderá não estar ainda disponível em todas as contas.

Importa também distinguir o Live Dictation do modo de conversação por voz. No primeiro caso, o objetivo é transformar aquilo que o utilizador diz numa mensagem de texto, que pode ser revista antes de ser enviada. Já o modo de voz permite manter uma conversa falada com o ChatGPT, ouvindo também as respostas do assistente.

Com esta melhoria, a OpenAI procura tornar a interação por voz mais rápida e eficiente, aproximando a experiência de ditar texto da escrita convencional.