Chat Control está de volta! Parlamento Europeu volta a discutir tema polémico

Depois de ter sido travado no início deste ano, o controverso Chat Control regressa ao Parlamento Europeu. A proposta, que pretende reforçar o combate ao abuso sexual de menores online através da deteção de conteúdos em serviços de mensagens, volta a estar em cima da mesa para discussão.

Chat Control: será que haverá um novo rumo da legislação europeia?

A iniciativa pretende reabrir as negociações sobre um dos dossiês mais polémicos da União Europeia em matéria de privacidade digital. Os críticos alertam que a proposta poderá abrir caminho à análise das comunicações privadas dos cidadãos, incluindo em aplicações com encriptação ponto a ponto, como o WhatsApp e o Signal, comprometendo um dos pilares da segurança das comunicações modernas.

O regresso do tema acontece poucos meses depois de o Parlamento Europeu ter rejeitado uma versão anterior da proposta, numa decisão que foi amplamente vista como uma vitória para a privacidade e para os direitos digitais. No entanto, a nova movimentação parlamentar poderá alterar novamente o rumo da legislação europeia.

Os defensores do Chat Control argumentam que a medida é essencial para detetar e combater a disseminação de material de abuso sexual infantil na Internet. Já os opositores sustentam que a vigilância generalizada das comunicações privadas representa uma ameaça à privacidade, à proteção de dados e à própria segurança da encriptação utilizada por milhões de cidadãos e empresas.

Caso avance, o processo seguirá novamente para negociações entre o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e o Conselho da União Europeia, num debate que promete continuar a dividir eurodeputados, especialistas em cibersegurança, organizações de defesa dos direitos digitais e plataformas tecnológicas.

Como votaram os eurodeputados portugueses sobre a urgência do Chat Control?

A favor (12): PSD (6), CDS-PP (1) e PS (5)

Contra (6): Chega (2), Iniciativa Liberal (2), PS (1) e PCP (1)

Abstenção (3): PS (2) e Livre (1)

No total, 12 dos 21 eurodeputados portugueses votaram a favor do procedimento de urgência, 6 votaram contra e 3 abstiveram-se. Importa sublinhar que esta votação dizia respeito à urgência do processo, e não à aprovação final do Chat Control.