Certificado COVID: Atenção aos 14 dias após vacinação completa

Desde o passado dia 1 de julho que o sistema de certificados COVID está a funcionar em Portugal. O Certificado Digital COVID da UE é um documento digital que constitui prova de que uma pessoa foi vacinada contra a COVID-19, ou recebeu um resultado negativo num teste, ou recuperou da COVID-19.

No que diz respeito ao certificado relativo à vacina, o mesmo só começa a ser válido após 14 dias.

Dada a evolução da pandemia de COVID-19 em Portugal, passou a ser exigido o Certificado Digital Covid da UE (vacinação completa, recuperação ou teste) ou um teste negativo no acesso a qualquer hotel ou alojamento turístico em todo o território continental. A medida aplica-se a todos os concelhos, independentemente do seu nível de risco.

No entanto, mesmo quem já tem um certificado relativo a uma dose da vacina ou vacinação completa com menos de 14 dias terá de apresentar teste negativo.

Em conformidade com o disposto no Decreto-Lei nº 54-A/2021, de 25 de junho, só são admitidos os certificados de vacinação que atestem o esquema vacinal completo do respetivo titular, há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a COVID -19 com autorização de introdução no mercado nos termos do Regulamento (CE) n.º 726/2004.