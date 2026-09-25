Quantcast
Notícias

CEO da Sport TV critica pirataria: “O que acontece em Portugal é lamentável”

32 Comentários

A pirataria de conteúdos desportivos continua a ser uma das principais preocupações da indústria audiovisual. Em Portugal, o tema voltou a estar em destaque no Portugal Football Summit, onde Nuno Ferreira Pires, CEO da Sport TV, deixou críticas fortes à forma como o fenómeno tem sido encarado no país.

CEO da Sport TV critica pirataria: “O que acontece em Portugal é lamentável”

Para o responsável da Sport TV, a pirataria não representa apenas uma perda de receitas para os operadores que detêm os direitos de transmissão. O impacto estende-se a várias áreas ligadas ao futebol e, consequentemente, à própria economia portuguesa.

“O que acontece em Portugal é lamentável.”

A afirmação de Nuno Ferreira Pires surge num contexto de crescente facilidade de acesso a transmissões ilegais através da Internet, incluindo plataformas de streaming não autorizadas, sites que disponibilizam conteúdos protegidos e serviços de IPTV pirata.

Pirataria afeta receitas e todo o ecossistema do futebol

Segundo o CEO da Sport TV, as perdas provocadas pela pirataria acabam por ter impacto em diferentes áreas relacionadas diretamente com o futebol português.

O responsável defende que o futebol representa uma atividade com peso significativo na economia nacional e que a proteção dos conteúdos e dos direitos associados às competições deve ser encarada como uma questão mais abrangente.

Nuno Ferreira Pires considera ainda que não monitorizar adequadamente a pirataria significa não proteger um dos principais ativos intangíveis associados ao país.

A questão ganha particular relevância numa altura em que a distribuição digital tornou muito mais simples a retransmissão ilegal de conteúdos. Uma transmissão pode ser capturada e redistribuída para milhares de utilizadores através de diferentes plataformas e serviços.

CEO da Sport TV critica pirataria: “O que acontece em Portugal é lamentável”

“Roubar no digital é normal”

Um dos alertas mais fortes deixados pelo CEO da Sport TV está relacionado com a normalização social do consumo de conteúdos pirateados.

Nuno Ferreira Pires considera que a falta de uma resposta eficaz pode contribuir para criar uma geração que encara o acesso ilegal a conteúdos digitais como algo normal.

O responsável chegou mesmo a afirmar que esta realidade contribui para a formação de uma “geração de criminosos, que acha que roubar no digital é normal”.

A declaração coloca o combate à pirataria não apenas como uma questão financeira ou de proteção de direitos de autor, mas também como um problema relacionado com a literacia digital e a perceção que os utilizadores têm sobre o que é legal ou ilegal na Internet.

IPTV pirata continua a ser um desafio

O crescimento dos serviços de IPTV tornou o combate à pirataria particularmente complexo. Ao contrário dos modelos tradicionais, em que o acesso dependia muitas vezes de sites específicos, atualmente podem existir redes de distribuição que agregam centenas de canais e competições e os disponibilizam através de aplicações, dispositivos ou plataformas online.

O desafio passa, por isso, não apenas pelo encerramento de sites, mas também pela identificação das infraestruturas utilizadas para distribuir os conteúdos, dos operadores envolvidos e dos mecanismos utilizados para captar novos clientes.

Para os detentores dos direitos, cada transmissão ilegal pode representar uma perda potencial de receita e, em maior escala, contribuir para desvalorizar os direitos de transmissão que são posteriormente comercializados aos operadores.

Combate à pirataria exige resposta tecnológica

O fenómeno coloca também desafios tecnológicos. A monitorização de transmissões ilegais, a identificação automática de conteúdos, o bloqueio de streams e a deteção de redes que redistribuem sinais são algumas das ferramentas que podem ser utilizadas pelas entidades responsáveis.

Ao mesmo tempo, existe uma corrida tecnológica entre quem tenta proteger os conteúdos e quem procura contornar esses mecanismos.

A discussão no Portugal Football Summit mostra assim que a pirataria deixou de ser apenas um problema associado a determinados sites. É hoje uma questão que envolve tecnologia, direitos de transmissão, cibersegurança, economia digital e comportamento dos consumidores.

O combate será, por isso, cada vez mais dependente da capacidade de monitorizar o ecossistema digital e de reagir rapidamente quando uma transmissão ilegal é detetada.

PUB
Autor: Pedro Pinto
Partilhar:
Tags:

PUB.

Questão Semanal

O Estado deve criar uma conta de poupança para a reforma para todas as crianças?

Ver Resultados

Loading …

Arquivo de Questões

PUB.

Velocímetro Pplware

Teste a velocidade da sua Internet
A sua empresa usa IA? Uma decisão errada pode valer milhões em multas
Artigo anterior

A sua empresa usa IA? Uma decisão errada pode valer milhões em multas
Google é a primeira a levar a IA para o espaço! Project Suncatcher vai testar o futuro
Próximo artigo

Google é a primeira a levar a IA para o espaço! Project Suncatcher vai testar o futuro
PUB

Comentários

32

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

  1. Avatar de David
    David

    Lamentavel foi no ultimo jogo nem mostrarem repeticoes de penalties ou jogadores a sangrar e nem uma imagem! Pagar 50 euros por mes para ver futebol num pais com salarios de 800 euros liquidos , acordem

    Responder
    1. Avatar de TT
      TT

      Querias a repetição da espinha do prestiani? Eles mostraram a repetição do que aconteceu, o problema é que o sangue já lá estava!

      Responder
  2. Avatar de Gringo Bandido
    Gringo Bandido

    Tens a casa paga, carros de luxo e não passas fome… está mas é calado!

    Responder
    1. Avatar de Jihad
      Jihad

      E entao? Eu tenho isso tudo e tenho iptv com todos os canais por apenas 30 euros por ano. Paga tu

      Responder
      1. Avatar de Gringo Bandido
        Gringo Bandido

        Estava a falar para o CEO que é ganancioso.

        Responder
      2. Avatar de iDroid
        iDroid

        E o que tens é legal?

        Responder
  3. Avatar de nm
    nm

    “geração de criminosos, que acha que roubar no digital é normal”

    E pedir o preço que querem quando têm o monopolio? Se não tem lucro que não comprem os exclusivos, haverá alguém que queira comprar…

    Responder
  4. Avatar de Adolfo Dias
    Adolfo Dias

    Roubo é o preço da Sport TV

    Responder
  5. Avatar de Miguel Nóbrega
    Miguel Nóbrega

    Eu não gosto de ver futebol. Mas acho que os preços deviam adequar-se à realidade portuguesa, não à realidade europeia, como se faz actualmente.

    Responder
  6. Avatar de Berto
    Berto

    Imagina, se fosse 5 € eu aderia, é igual á Amazon Prime, se nao fosse de oferta por ter Amazon eu não tinha. Eles tem de pensar que ás vezes ao cobrar menos ganham mais.

    Responder
  7. Avatar de Nuno Silva
    Nuno Silva

    Num país de baixos salários querer ter um modelo de negócio de monopólio com valores muito elevados e com conteúdo a mais é que é um abuso.

    Responder
  8. Avatar de PP
    PP

    Mas eu não pago a pirataria à cabeça sempre que compro qualquer device de retenção de informação, quer seja discos, memórias, cd's, etc.??? Se a pago porque não usufruir?

    Responder
  9. Avatar de Luis Solverde
    Luis Solverde

    Que venha a LiveModeTv para rebentar de vez com voces!

    Responder
  10. Avatar de Roger
    Roger

    “geração de criminosos, que acha que roubar no digital é normal”

    Lamentável e criminoso é o preço praticado por este monopólio.

    Ou será que este senhor acha que os seus clientes recebem o mesmo Salário Base + Prémios que o próprio recebe?

    Responder
  11. Avatar de TT
    TT

    Lamentável é a Sport Tv perder conteúdos e não baixar as mensalidades! A Premier League no Reino Unido não custa tanto como ver a Liga Portuguesa em Portugal!

    Responder
  12. Avatar de Tug@Tek
    Tug@Tek

    “geração de criminosos, que acha que roubar no digital é normal”.

    Se foi este senhor que proferiu esta frase, devia consultar a significado da palavra roubar num dicionário de língua portuguesa.

    Definição de Roubar: "apropriar-se de (bem alheio) através de violência, ameaça, fraude ou por outro meio"

    Quem apenas visualiza futebol com recurso a IPTV não se está a apropriar de nenhum bem, quando muito poderá ser um infrator pela prática de visualização de conteúdos digitais privados.

    Responder
  13. Avatar de Spike Speagle
    Spike Speagle

    Lamentável é o monopólio que têm. Entre outras coisas, resulta na marcação de um clássico do futebol português para um Domingo às 20:30!!!

    Onde é que isto já se viu? Quem é que consegue ir à bola com os miúdos? Nem em casa conseguem ver. Têm escola no dia seguinte a começar cedo. As pessoas trabalham. Deslocam-se aos estádios em sacrifício. Isto tudo porque assim conseguem garantir uma maior audiência de gente sentada a ver televisão no sofá.

    O futebol deixa de ser uma coisa para se fazer em família ou com amigos… só interesses.

    Responder
  14. Avatar de Jogador no Flanco da Quebrada
    Jogador no Flanco da Quebrada

    Roubo!!!!!

    Descaramento é que o que é… Cobrarem 50€ por mês para apenas mostrarem futebol…. Temos centenas de outros desportos, mas só importa o que dá lucros astronómicos, á SPORTTV tb.

    Olhem para dentro, vejam o porque de o comum dos tugas não conseguir pagar esses valores irrisórios para o nosso panorama. Foram vocês que alimentaram o mercado paralelo, foi a vossa avareza e ganância que conduziu o tuga a estas paradas.. Só tem de se culpar a vocês.

    Baixem os preços, quem vê ilegalmente os vossos canais só o faz porque legalmente vocês não permitem. Assim como só não tem o dobro ou triplo ou mais dos cientes por efetivamente são BURROS. O Tuga não gosta de roubar, o tuga desenrasca-se, e por 10€ ou 15€ por mês, subiam os clientes em 500% e ao mesmo tempo combatiam a pirataria.

    O que estão a fazer é fomentar as várias formas de "desenrasque" que o tuga tem.

    GANHEM VERGONHA NA CARA, e acima de tudo DEIXEM DE SER BURROS. (mais vale parecer do que ser).

    Responder
  15. Avatar de Filipe
    Filipe

    Falou o tipo que está a ganhar montes de guita devido ao monopólio dos direitos de transmissão do futebol em Portugal.

    Por mim nem mais um cêntimo para o cartel, estou na DIGI e nem ligo ao futebol…

    Responder
  16. Avatar de Miguel
    Miguel

    Não gostam do preço, não compram. Problema resolvido. A bola não é um direito fundamental.

    Responder
    1. Avatar de David
      David

      Também ninguem ve a RTP e pagamos todos. A Sporttv neste momento quer por todos os portugueses a pagar na conta da eletricidade

      Responder
  17. Avatar de Ricardo
    Ricardo

    Concordo a 100%, o preço que ele pratica em Portugal pelo serviço que presta é lamentável.

    Responder
  18. Avatar de Hacker Alhinho
    Hacker Alhinho

    Xulassem menos!

    Responder
  19. Avatar de henrique
    henrique

    Lamentavel é praticarem estes preços para um servico de tv, lamentavel é dizerem que têm o campeonato portugues mas afinal os jogos do benfica e do moreirense em casa não têm, lamentavel e dizerem que tem a liga dos campeões , mas afinal só têm os jogos das equipas portuguesas…enquanto estes meninos estivem ligados á olivedesportos vão ter muito que se lamentar..por mim é até irem á falencia….

    Responder
  20. Avatar de Carlos
    Carlos

    Oh homem não digas bacoradas! O Campeonato Nacional era para dar na RTP1. O Campeonato Nacional é um marco cultural e histórico e não devia ser prostituido em canais de subscrição! É triste que pessoas com poucas possibilidade que tinham no Campeonato Nacional um escape do dia-a-dia depois de um dia de trabalho (desde o tempo da tv a preto e branco) são privados disso para encher de bago os mamões borrados de gel nos dois fios de cabelo que têm.

    Responder
  21. Avatar de João bitola
    João bitola

    Lamentável é o monopólio destes senhores. Ainda bem que para o ano não transmitem as competições europeias…

    Responder
  22. Avatar de Bruno
    Bruno

    Lamentável são os preços praticados. Sejam menos gulosos

    Responder
  23. Avatar de SemStress
    SemStress

    Lamentável, é viver com este custo de vida e ouvir um qualquer CEO a falar da alegada pirataria, lamentável é viver num país onde muitos de nós (eu incluído) vem perder um pouco de tempo precioso, para vir comentar sobre alguém que representa o pior que há em Portugal.

    Responder
  24. Avatar de Madmax
    Madmax

    Lamentável são os Ricardos Salgados, Sócrates, Luis Neves, Manuel Pinho, etc, etc

    Esses é que roubam à grande. Salários da RTP.

    E estão preocupados com os pobres que não consugem pagar SportTVs?

    Tendo em conta a qualidade dos jogos portugueses até podia ser de borla.

    Responder
  25. Avatar de José Sopas
    José Sopas

    O que é lamentável é termos de pagar balúrdios para assistir a conteúdo de baixa qualidade como o tugão que nem é completo, poucos jogos de champions, e campeonatos periféricos como o Turco, arabão e outros . Eles fecharam contratos com os clubes por quantias injustificáveis para garantir direitos de um campeonato de treta e querem agora extorquir o povo com mensalidades exorbitantes para a realidade do país.

    Não que isso justifique ilegalidades, mas temos sempre de olhar pelos dois prismas porque para muitas pessoas assistir a jogos dos seus clubes é algo essencial. Durante muito tempo tenhamos, pelo menos, a possibildade de ter um jogo por jornada em sinal aberto e competições europeias por ser conteudo de interesse geral, mas até isso nos sonegaram.

    A solução para reduzir de forma significativa a pirataria não está no bloqueio dessa oferta ilegal, mas sim em garantir que a oferta legal é acessível a um maior conjunto de pessoas de tal forma que não compense optar pela via ilegal. Um streaming que reunisse os melhores conteudos desportivos no geral a 10€/15€ mensais teria uma grande probabilidade de sucesso e reduziria significativamente a necessidade de procura por serviços pirata. Até poderiam fazer packs por competições, por exemplo serviços como o Fanatiz vende para a América packs de ligas (Peru, Chile, Argentina, Brazil, Portugal) isoladamente por cerca de 7€ cada e o pack total que inclui todas elas salvo o erro a 10€. Cabe aos player como a Sport TV e outros negociar em termos razoáveis com os clubes para depois poder apresentar uma oferta mais condizente com o valor das competições que detêm e também com a realidade económica de um dos países com o menor poder de compra no panorama europeu.

    Responder
  26. Avatar de KidsGraça
    KidsGraça

    Com o dinheiro que tem, já devia ter investido num implante capilar. Digo eu de que.

    Responder
  27. Avatar de Outra vez arroz
    Outra vez arroz

    'Tadinho do CEO. Tanta peninha que eu tenho dos seus dividendos não serem tão altos como ele queria.

    Responder
PUB
Aviso:

Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.