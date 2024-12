Catedral de Notre Dame reabre a 7 de dezembro como símbolo de resiliência e esperança

Foi um incêndio devastador que o mundo assistiu incrédulo e em direto. A famosa Catedral de Notre Dame, um dos mais icónicos monumentos franceses, quase ruiu, mas os trabalhos de recuperação chegaram a bom porto. A reabertura ao público está por dias.

Catedral de Notre Dame: o projeto do século

Após cinco anos de intensos trabalhos de reconstrução, a icónica Catedral de Notre Dame, em Paris, prepara-se para reabrir as suas portas ao público no próximo dia 7 de dezembro.

A reabertura deste monumento mundialmente famoso é um marco significativo, simbolizando a perseverança e o esforço coletivo de restaurar um dos maiores tesouros culturais da humanidade.

O monumento foi gravemente danificado por um devastador incêndio a 15 de abril de 2019, que destruiu grande parte do telhado e fez colapsar a sua famosa agulha. O mundo assistiu com tristeza enquanto as chamas consumiam o edifício, considerado um símbolo de Paris e um marco do gótico europeu.

Apesar da extensão dos danos, partes importantes da estrutura, como as torres frontais, o órgão e várias obras de arte inestimáveis, foram salvas graças aos esforços de bombeiros e voluntários.

Logo após o incêndio, o presidente francês Emmanuel Macron, que já visitou as obras, prometeu que a catedral seria reconstruída, mantendo-se fiel à sua arquitetura original. A reconstrução tornou-se um esforço global, envolvendo especialistas em arquitetura, engenheiros, historiadores e artesãos.

Os desafios incluíram não apenas restaurar a integridade estrutural da catedral, mas também replicar os métodos de construção medievais para garantir autenticidade.

A agulha, projetada originalmente pelo arquiteto Eugène Viollet-le-Duc no século XIX, foi reconstruída de acordo com os planos originais, utilizando carvalho e chumbo, tal como na versão anterior.

Materiais cuidadosamente selecionados, como pedras idênticas às usadas na construção original, foram transportados de pedreiras históricas. Outro desafio significativo foi a remoção de milhares de toneladas de chumbo derretido, garantindo a segurança do local e do meio ambiente.

Um novo capítulo

A reabertura de Notre Dame será acompanhada por celebrações culturais e religiosas, refletindo o seu papel como local de culto e ícone cultural. Para além disso, será um lembrete poderoso da capacidade humana de superar adversidades e preservar o património histórico.

Espera-se que a catedral volte a atrair milhões de visitantes todos os anos, reafirmando o seu lugar como uma das maiores atrações turísticas de Paris e do mundo. A Notre Dame, renascida das cinzas, continuará a inspirar gerações futuras com a sua beleza e história intemporal.