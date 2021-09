Cartão de cidadão já não serve para entrar no Reino Unido

O facto de o Reino Unido ter saído da União Europeia tem levado a várias mudanças na própria Europa. Uma dessas mudanças tem a ver com a aceitação do Cartão de Cidadão nacional para entrar no Reino Unido.

Devido ao Brexit, a partir desta sexta-feira os portugueses que queiram entrar no Reino Unido têm de apresentar um passaporte biométrico.

Cartão de cidadão: Há uma exceção para os europeus...

A medida não é apenas para os portugueses! Devido à saída do Reino Unido da União Europeia (o tão conhecido Brexit), os cartões de identidade nacionais, bem como da Suíça, da Noruega, da Islândia e do Liechtenstein deixam de ser válidos para entrar no país de Boris Johnson.

Há, no entanto, uma exceção para os europeus ou familiares com estatuto de residência no país, que vão poder continuar a usar os cartões de identidade para viajar até pelo menos 31 de dezembro de 2025.

O Governo britânico alega que esta forma de documento é menos segura, e quer colocar todos os visitantes internacionais ao mesmo nível, passando a exigir um passaporte biométrico.

Além de ser “mais rápido de processar” pelos agentes nos postos de fronteira, o passaporte também pode ser usado nos ‘e-Gates’, os portões automáticos de controlo existentes nos aeroportos.

Um estudo realizado pela organização nacional de turismo VisitBritain junto de viajantes europeus no início do ano concluiu que 8% admitia deixar de viajar para o Reino Unido se isso implicasse pedir um passaporte. O Reino Unido recebeu cerca de 40 milhões de visitas de pessoas da UE em 2019.

