Cartão de cidadão e Carta de Condução com validade até final do ano

Tem o cartão de cidadão a expirar? Com uma pandemia por COVID-19 ainda bastante ativa, a sociedade adapta-se e é também preciso fazer alguns ajustes ao nível dos serviços. Nesse sentido, o Governo voltou a estender o prazo de validade que documentos expirados.

De acordo com o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, o cartão de cidadão e as cartas de condução expiradas têm validade até 31 de dezembro de 2021.

Cartão de Cidadão e Carta de Condução até 31 de dezembro de 2021

Desde março de 2020 que, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, o Governo tem vindo a adotar uma série de medidas em matéria de combate àquela pandemia, seja numa perspetiva epidemiológica seja numa ótica de apoio social e económico às famílias e às empresas.

Nesse sentido há alterações nos prazos de validade do cartão de cidadão e outros.

Segundo o Decreto-Lei n.º 22-A/2021…

O cartão de cidadão, certidões e certificados emitidos pelos serviços de registos e da identificação civil, documentos e vistos relativos à permanência em território nacional, bem como as licenças e autorizações, cuja validade expire a partir da data de entrada em vigor do presente decreto-lei ou nos 15 dias imediatamente anteriores, são aceites, nos mesmos termos, até 31 de dezembro de 2021.

O documento refere ainda que…

Os documentos referidos nos números anteriores continuam a ser aceites nos mesmos termos após 31 de dezembro de 2021, desde que o seu titular faça prova de que já procedeu ao agendamento da respetiva renovação.

Tal cenário aplica-se também ao cartão da ADSE. O documento indica que…

O cartão de beneficiário familiar de ADSE cuja validade expire a partir da data de entrada em vigor do presente decreto-lei ou nos 15 dias imediatamente anteriores é aceite até 31 de dezembro de 2021.

Além destas alterações, o documento introduz também alterações na admissibilidade dos seguintes documentos:

Atestados médicos de avaliação de incapacidade que expirem em 2021;

Certidões;

Certificados emitidos pelos serviços de registos e da identificação civil;

Documentos e vistos relativos à permanência em território nacional;

Licenças e autorizações, bem como cartões de beneficiário familiar de ADSE.

Relativamente às férias, é referido que a aprovação e afixação do mapa de férias até ao dia 15 de abril, nos termos do n.º 9 do artigo 241.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual, e por remissão da alínea i) do n.º 1 do artigo 4.º, do n.º 1 do artigo 122.º e do artigo 126.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, respetivamente, pode ter lugar até 15 de maio.

Decreto-Lei n.º 22-A/2021