Quem está a tirar a carta de condução em Portugal poderá beneficiar de mudanças no processo de marcação dos exames já em 2027.

O Parlamento aprovou uma proposta que pretende reforçar a capacidade de resposta do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), numa tentativa de reduzir os tempos de espera que, em algumas situações, obrigam os candidatos a aguardar vários meses pela realização das provas.

Entre as medidas previstas estão a possibilidade de estabelecer um prazo máximo para a marcação dos exames, a divulgação trimestral dos tempos de espera e o eventual alargamento da validade do exame de código quando os atrasos forem da responsabilidade do IMT.

IMT poderá passar a ter um prazo máximo para marcar exames

Uma das principais novidades previstas na proposta passa pela definição de um prazo máximo para o IMT marcar o exame de condução depois de receber o respetivo pedido.

Na nota justificativa que acompanha a iniciativa, o PSD e o CDS-PP sugerem que esse prazo seja de 45 dias após o pedido.

Contudo, há um pormenor importante: os 45 dias ainda não constituem um prazo legal obrigatório.

O texto efetivamente aprovado determina que, durante 2027, o Governo promova o reforço da capacidade de resposta do IMT, ponderando, entre outras soluções, a implementação de um prazo máximo para a marcação dos exames.

Ou seja, caberá agora ao Governo avaliar e concretizar esta possibilidade. Não existe ainda uma garantia de que o limite venha a ser de 45 dias.

Tempos de espera dos exames poderão ser divulgados trimestralmente

Outra das medidas aprovadas pretende aumentar a transparência relativamente aos atrasos na realização dos exames de condução.

A proposta prevê que o IMT passe a publicar, pelo menos no seu site oficial, informação trimestral sobre:

Os tempos de espera para a realização dos exames em cada centro do IMT.

O número de pedidos de exames pendentes em cada centro.

Desta forma, os candidatos poderão consultar informação mais atualizada sobre a capacidade de resposta dos diferentes centros de exames.

A medida poderá também ajudar a identificar os locais onde existem maiores dificuldades de agendamento e acompanhar a evolução dos tempos de espera ao longo do ano.

Exame de código poderá ter validade prolongada

Os atrasos na marcação dos exames práticos podem criar outro problema para os candidatos: a possibilidade de o exame teórico perder a validade antes de conseguirem realizar a prova de condução.

Para responder a esta situação, a proposta aprovada prevê que o Governo pondere o alargamento do prazo de validade do exame de código quando a demora na realização do exame prático resultar de falta de resposta ou de atrasos na marcação por parte do IMT.

Na prática, pretende-se evitar que os candidatos sejam obrigados a repetir o exame teórico e a suportar novos custos por motivos que não lhes são imputáveis.

Também neste caso, o texto aprovado não estabelece uma prorrogação automática. Prevê que o Governo avalie e implemente uma solução para estas situações.

Quando entram em vigor as medidas?

As medidas estão previstas para 2027, ano em que o Governo deverá promover o reforço da capacidade de resposta do IMT.

É, no entanto, importante distinguir o que já foi aprovado daquilo que ainda terá de ser concretizado.

A proposta aprovada estabelece a necessidade de reforçar a resposta do instituto e identifica três soluções a ponderar: um prazo máximo de marcação, a divulgação trimestral dos tempos de espera e o alargamento da validade do exame teórico em situações de atraso imputáveis ao IMT.

Os 45 dias são uma proposta indicativa apresentada na justificação dos partidos e não um prazo que tenha ficado estabelecido no texto aprovado.

Para já, os candidatos devem continuar a cumprir os procedimentos e os prazos atualmente em vigor, aguardando a regulamentação e as medidas concretas que o Governo venha a anunciar.

A iniciativa representa, ainda assim, um passo importante para tentar resolver um problema que afeta quem pretende obter a carta de condução em Portugal.