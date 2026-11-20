Imagens de carros elétricos aparentemente vazios a executar manobras em garagens subterrâneas surgiram nas redes sociais chinesas durante um concurso da Huawei que premiava o uso repetido das funções de estacionamento assistido.

Em novembro de 2026, começaram a circular nas redes sociais chinesas vídeos de carros elétricos aparentemente sem ocupantes a fazer marcha-atrás e a manobrar em garagens subterrâneas. Segundo a CarNewsChina, os modelos que aparecem nas imagens são o Avatr 06, o Avatr 11, o Avatr 12 e o Huajing S, todos equipados com o sistema de condução inteligente Huawei Qiankun ADS. Num dos vídeos, um Avatr 06 e um Avatr 12 surgem lado a lado a fazer manobras de estacionamento sincronizadas, às seis da manhã.

As imagens surgiram durante a segunda edição do Huawei Qiankun Intelligent Driving Open, que decorreu entre 31 de outubro e 13 de novembro e contou com mais de 190 mil donos inscritos. Na categoria Parking Elite, os participantes eram classificados pelo número de utilizações bem-sucedidas das funções de estacionamento assistido, entre as quais:

Estacionamento automático assistido (em inglês, APA);

Estacionamento remoto assistido (em inglês, RPA);

Saída e estacionamento assistido (em inglês, EPA);

Navegação assistida em parques.

Os 100 primeiros recebiam pontos Huawei, e publicações nas redes sociais chinesas descrevem donos a repetir manobras para subir na classificação, com um deles a afirmar ter feito mil sessões num único dia.

Um pormenor que não bate certo

De acordo com as regras do concurso, só contavam as utilizações realizadas entre as 06:00 e as 22:00, e um dos vídeos em circulação, com hashtags da competição, refere que as tentativas fora desse horário não são contabilizadas.

Ainda assim, algumas gravações mostram carros em movimento entre a meia-noite e as seis da manhã, ou seja, sem qualquer benefício na classificação. O mesmo meio de comunicação avança três explicações possíveis, apesar de nenhuma ter sido confirmada:

Os donos poderão ter usado a aplicação para tirar os carros do lugar e voltar a estacioná-los; A iluminação deficiente, as marcações apagadas ou o pouco espaço poderão ter levado o sistema a reposicionar-se ou a procurar outro lugar; Uma falha de software também não pode ser excluída, embora as imagens de videovigilância não permitam confirmá-la.

Neste contexto, só os registos dos veículos poderiam esclarecer o que se passou nas sequências mais longas.

Assistência à condução, não condução autónoma

O sistema Qiankun ADS está presente em modelos da Avatr e do Huajing S, este último construído pela SGMW e vendido através da marca Baojun. A versão ADS 3.2 permite a condução entre lugares de estacionamento, incluindo em garagens desconhecidas, e a função Valet Parking Driver (VPD) permite mover o carro remotamente através do telemóvel.

Segundo a documentação do Avatr 06, o estacionamento remoto funciona a cerca de 5 km/h. Tanto a Avatr, no seu site, como as regras do concurso, descrevem o sistema como uma tecnologia de assistência à condução que não substitui o condutor, que continua responsável pelo veículo e deve estar atento e pronto a intervir.

Assim sendo, apesar de o concurso da Huawei fornecer o contexto mais plausível para estas imagens, as fontes disponíveis não confirmam a causa, especialmente no caso dos movimentos registados fora do horário que garantia pontos.

E o leitor, tem alguma teoria para justificar o comportamento dos veículos?