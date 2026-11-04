Carro elétrico “Made in UE” barato para tornar a mobilidade mais acessível

A criação de uma nova categoria de pequenos automóveis elétricos, acessíveis e fabricados na União Europeia, está a ganhar força em Bruxelas. A proposta pretende responder a dois desafios importantes: a perda de competitividade da indústria automóvel europeia e o elevado preço dos veículos elétricos.

A ideia passa por desenvolver modelos mais simples, compactos e económicos, capazes de chegar a um público mais alargado. Estes automóveis deverão privilegiar a mobilidade urbana e os percursos quotidianos, sem necessariamente oferecer as dimensões, potência ou equipamentos dos modelos atualmente disponíveis no mercado.

Pequenos elétricos para recuperar a competitividade europeia

A iniciativa pretende criar condições para que os fabricantes europeus possam apostar num segmento de veículos elétricos mais acessíveis, numa altura em que enfrentam uma forte concorrência internacional, particularmente dos construtores chineses.

A produção de automóveis elétricos de baixo custo poderá ajudar a recuperar parte do mercado, reforçando simultaneamente a cadeia de valor industrial europeia.

O conceito de “Made in EU” assume aqui especial importância. A intenção é incentivar a produção e montagem de veículos na Europa, contribuindo para preservar empregos, capacidade industrial e conhecimento tecnológico.

Será este o caminho para democratizar o acesso aos carros elétricos e recuperar a competitividade da indústria automóvel europeia?