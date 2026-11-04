Quantcast
Notícias

Carro elétrico “Made in UE” barato para tornar a mobilidade mais acessível

1 Comentário

A criação de uma nova categoria de pequenos automóveis elétricos, acessíveis e fabricados na União Europeia, está a ganhar força em Bruxelas. A proposta pretende responder a dois desafios importantes: a perda de competitividade da indústria automóvel europeia e o elevado preço dos veículos elétricos.

Carro elétrico “Made in UE” para tornar a mobilidade mais acessível

A ideia passa por desenvolver modelos mais simples, compactos e económicos, capazes de chegar a um público mais alargado. Estes automóveis deverão privilegiar a mobilidade urbana e os percursos quotidianos, sem necessariamente oferecer as dimensões, potência ou equipamentos dos modelos atualmente disponíveis no mercado.

Pequenos elétricos para recuperar a competitividade europeia

A iniciativa pretende criar condições para que os fabricantes europeus possam apostar num segmento de veículos elétricos mais acessíveis, numa altura em que enfrentam uma forte concorrência internacional, particularmente dos construtores chineses.

Carro elétrico “Made in UE” para tornar a mobilidade mais acessível

A produção de automóveis elétricos de baixo custo poderá ajudar a recuperar parte do mercado, reforçando simultaneamente a cadeia de valor industrial europeia.

O conceito de “Made in EU” assume aqui especial importância. A intenção é incentivar a produção e montagem de veículos na Europa, contribuindo para preservar empregos, capacidade industrial e conhecimento tecnológico.

Será este o caminho para democratizar o acesso aos carros elétricos e recuperar a competitividade da indústria automóvel europeia?

PUB
Autor: Pedro Pinto
Partilhar:
Tags:

PUB.

Questão Semanal

Faria uma viagem num robotáxi, sem qualquer condutor humano ao volante?

Ver Resultados

Loading …

Arquivo de Questões

PUB.

Velocímetro Pplware

Teste a velocidade da sua Internet
Depois dos supermercados, ciberataques chegam às reservas de sangue em França
Artigo anterior

Depois dos supermercados, ciberataques chegam às reservas de sangue em França
PUB

Comentários

1
  1. LO
    Lourenço

    A Europa está a reagir mas muito devagar.. simplifiquem a quantidade de sistemas que os carros tem (que a maioria ninguem pediu nem fazem falta) e avancem

    Responder

Deixe um comentário

PUB
Aviso

Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.