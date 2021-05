Atualmente, a escolha de iluminação da casa vai muito além da procura por um candeeiro bonito. Aliás, para muita gente uma opção simples e que apenas cumpra com a função de iluminar é o ideal. Mas, além deste fator, há que pensar no consumo da lâmpada e na própria “inteligência”. Com umas palavras ou com um toque no smartphone é fácil ligar e desligar as luzes de casa, mudar cores e intensidades.

As opções da Yeelight são inúmeras, adequadas às mais diversas situações, como já aqui temos mostrado no Pplware, e agora há um novo candeeiro de teto Yeelight Arwen Smart LED 2021.

O novo candeeiro de teto Yeelight Arwen Smart LED 2021

A Yeelight lançou um novo candeeiro de teto com duas versões disponíveis, com tamanhos que se adaptam a espaços com dimensões diferentes. O Yeelight Arwen Smart LED 2021 C450 é adequado a espaços com 10 a 20 metros quadrados e o C550 para espaços com 20 a 30 metros quadrados. Assim, têm 495 x 92 mm e 598 x 102 mm, respetivamente.

São opções de montagem muito simples e com lâmpadas LED RGB, podendo ser alteradas a cor e a intensidade, criando ambientes completamente diferentes, num mesmo espaço.

Por exemplo, a sala que é usada para trabalhar durante o dia necessita de uma luz fria e forte. Mas à noite, no momento de ler um livro ou de ficar a conversar com a família, uma luz mais quente e menos intensa dará um aconchego maior ao momento. Existe ainda um modo Moonlight que simula a luz da Lua, que é muito vantajoso para adaptar o corpo à hora de dormir.

O Yeelight Arwen Smart LED 2021 está integrado no ecossistema de produtos para casa da Xiaomi, na app Mi Home, e pode ainda ser controlado através dos sistemas Google Home com Google Assistant e Alexa. Assim, o controlo pode ser feito via smartphone ou voz. Além disso, existe um comando para controlar sem recurso a estes sistemas.

Por fim, numa nota relevante, para evitar sujidade, é construído com materiais que repelem insetos e pó.

O novo candeeiro de teto Yeelight Arwen Smart LED 2021 está disponível por cerca de 96 € para a versão C450, e 104 € para a versão C550, utilizando o código de desconto EVE6YKG8FT08 (válido para os dois modelos). O envio é rápido e gratuito, disponível a partir de armazém europeu.

