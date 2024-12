Califórnia vai exigir impressões digitais de condutores da Uber que deem boleia a menores

A Califórnia divulgou novas regulamentações com o objetivo de garantir a segurança das crianças que viajam sozinhas. Os critérios estabelecidos pela Comissão de Serviços Públicos da Califórnia (CPUC) exigem que os motoristas sejam submetidos a uma verificação baseada em impressões digitais antes de poderem transportar passageiros menores desacompanhados.

Empresas têm 30 dias para adotar esta medida

A CPUC também determinou que as empresas responsáveis pelo transporte devem assumir os custos relacionados a esta verificação. Segundo o TechCrunch, o prazo para a implementação desta nova medida é de 30 dias.

Estas mudanças terão um grande impacto na gigante das boleias, que recentemente introduzi contas para adolescentes e tem trabalhado no sentido de tornar a plataforma mais segura para esse público específico.

A funcionalidade "Uber para Adolescentes" permite que jovens com idades entre 13 e 17 anos solicitem uma viagem sem a presença de um adulto tendo em conta que é necessário o consentimento dos pais ou responsáveis legais para que o menor utilize a aplicação.

Uber tenta defender-se, mas tem tudo contra si

Historicamente, a Uber tem se oposto à ideia de recolher impressões digitais dos seus motoristas, sustentando que tal requisito extra desanima possíveis condutores interessados em juntar-se ao serviço. Também critica a obrigação de suportar os custos das verificações, alegando que isso poderá traduzir-se em tarifas mais elevadas para os menores que utilizam o serviço.

Além disso, afirma que os seus próprios sistemas de segurança são eficientes para garantir a proteção tanto dos passageiros como dos motoristas.

No entanto, a Uber também foi acusada de não tomar medidas suficientes para proteger os passageiros de situações perigosas, incluindo o tráfico de crianças.

Em julho, duas famílias da Carolina do Sul processaram a Uber, alegando que a empresa permitiu que as suas filhas adolescentes fossem levadas através do estado para a casa de um predador, onde uma das raparigas foi abusada sexualmente.

