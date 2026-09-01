Calendário escolar 2026-2027: conheça todas as datas!
As aulas estão quase a começar, mas nem tudo vai decorrer como estava inicialmente previsto. Os problemas registados na correção digital dos exames nacionais do Secundário, em 2025/2026, obrigaram o Ministério da Educação a rever o calendário escolar para o novo ano, com impacto direto na data de arranque das aulas para milhares de estudantes.
O calendário escolar 2026-2027 estava definido desde 2024, através do Despacho n.º 8368/2024. No entanto, a sobrecarga gerada pelas falhas na classificação eletrónica dos exames nacionais, que motivou a realização de uma época extraordinária, levou os diretores escolares a pedir um ajuste.
A resposta chegou através de um novo despacho, publicado em Diário da República a 21 de agosto, que altera o arranque das aulas para os cursos científico-humanísticos do ensino secundário.
Assim, enquanto a generalidade dos alunos do pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos regressa às escolas dentro do período habitual, os estudantes destes cursos do Secundário só começam as aulas a 21 de setembro, uma semana depois do previsto inicialmente.
Datas a reter
A época extraordinária de exames do Ensino Secundário decorre entre 3 e 8 de setembro.
|Período
|Início
|Fim
|1.º período
|Entre 11 e 15 de setembro de 2026 - alunos do pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos
21 de setembro de 2026 - alunos do Ensino Secundário (10.º, 11.º e 12.º anos)
|15 dezembro de 2026
|2.º período
|4 de janeiro de 2027
|19 de março de 2027
|3.º período
|5 de abril de 2027
|4 de junho 2027 - alunos do 9.º, 11.º e 12.º anos
11 de junho 2027 - alunos do 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos
30 de junho 2027 - alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo (1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos)
Interrupções letivas:
- Férias de Natal: 16 de dezembro de 2026 a 31 de dezembro de 2026
- Férias de Carnaval: 8 a 10 de fevereiro de 2027
- Férias da Páscoa: 22 de março a 2 de abril de 2027
Exames nacionais de 2027 ainda por definir
Ao contrário do calendário letivo, já fechado, as datas dos exames nacionais de 2027 ainda não foram divulgadas pelo IAVE.
A confirmação das fases e dos prazos de reapreciação deverá surgir nos próximos meses, através de despacho próprio publicado em Diário da República.
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