Calendário escolar 2026-2027: conheça todas as datas!

As aulas estão quase a começar, mas nem tudo vai decorrer como estava inicialmente previsto. Os problemas registados na correção digital dos exames nacionais do Secundário, em 2025/2026, obrigaram o Ministério da Educação a rever o calendário escolar para o novo ano, com impacto direto na data de arranque das aulas para milhares de estudantes.

O calendário escolar 2026-2027 estava definido desde 2024, através do Despacho n.º 8368/2024. No entanto, a sobrecarga gerada pelas falhas na classificação eletrónica dos exames nacionais, que motivou a realização de uma época extraordinária, levou os diretores escolares a pedir um ajuste.

A resposta chegou através de um novo despacho, publicado em Diário da República a 21 de agosto, que altera o arranque das aulas para os cursos científico-humanísticos do ensino secundário.

Assim, enquanto a generalidade dos alunos do pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos regressa às escolas dentro do período habitual, os estudantes destes cursos do Secundário só começam as aulas a 21 de setembro, uma semana depois do previsto inicialmente.

Datas a reter

A época extraordinária de exames do Ensino Secundário decorre entre 3 e 8 de setembro.

Período Início Fim 1.º período Entre 11 e 15 de setembro de 2026 - alunos do pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos 21 de setembro de 2026 - alunos do Ensino Secundário (10.º, 11.º e 12.º anos) 15 dezembro de 2026 2.º período 4 de janeiro de 2027 19 de março de 2027 3.º período 5 de abril de 2027 4 de junho 2027 - alunos do 9.º, 11.º e 12.º anos 11 de junho 2027 - alunos do 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos 30 de junho 2027 - alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo (1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos)

Interrupções letivas:

Férias de Natal : 16 de dezembro de 2026 a 31 de dezembro de 2026

: 16 de dezembro de 2026 a 31 de dezembro de 2026 Férias de Carnaval : 8 a 10 de fevereiro de 2027

: 8 a 10 de fevereiro de 2027 Férias da Páscoa: 22 de março a 2 de abril de 2027

Exames nacionais de 2027 ainda por definir

Ao contrário do calendário letivo, já fechado, as datas dos exames nacionais de 2027 ainda não foram divulgadas pelo IAVE.

A confirmação das fases e dos prazos de reapreciação deverá surgir nos próximos meses, através de despacho próprio publicado em Diário da República.

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