Caça F-35C da Marinha dos EUA colide com o porta-aviões e cai ao mar (vídeo)

O acontecimento deveria ter ficado na esfera do segredo das forças armadas americanas. Contudo, as imagens que circulam na internet não deixam dúvidas. A mais moderna aeronave de guerra dos Estados Unidos, que custa mais de 100 milhões de dólares, caiu ao mar.

Depois da veracidade das imagens ter sido posta em causa, a Marinha dos Estados Unidos confirmou que o vídeo e as fotos que circulam pelas redes sociais são de facto do F-35C acidentado, na semana passada, no Mar Meridional da China.

Super moderno caça americano de 100 milhões cai ao mar e está perdido

As primeiras imagens do caça furtivo F-35C da Marinha dos EUA que caiu no Mar da China Meridional no passado dia 24 de janeiro surgiram, mostrando o caça furtivo a flutuar na superfície com o dossel do cockpit aberto e sem o assento ejetável.

Segundo a Marinha dos EUA, o mais novo caça furtivo monomotor americano, que custa mais de 100 milhões de dólares, caiu no porta-aviões USS Carl Vinson enquanto realizava operações de rotina.

De acordo com oficiais da Marinha, o piloto havia-se ejetado antes de o avião ter caído ao mar após colidir com o convés do porta-aviões e ferir seis marinheiros e o piloto.

Segundo várias informações, a Marinha dos EUA está numa corrida para tentar recuperar do jato das profundezas do oceano. Existem receios de a mais avançada tecnologia de guerra americana cair nas mãos dos chineses.

China parece desvalorizar as preocupações do EUA

A preocupação dos Estados Unidos parece não ter eco do lado de Pequim. Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, a China estava ciente que um caça furtivo da Marinha dos EUA tinha caído no Mar da China Meridional, mas não tinha interesse no caça furtivo e acrescentou:

Aconselhamos [os EUA] a contribuir mais para a paz e estabilidade regional, em vez de flexionar a força em cada curva [no Mar da China Meridional].

Um porta-voz da 7.ª Frota da Marinha dos EUA confirmou a autenticidade das imagens na sexta-feira e anunciou que uma investigação sobre o incidente continua.

O navio validou que a imagens de vídeo e fotografia que apareceram pelas redes sociais foram captadas a bordo do USS Carl Vinson, durante o acidente.

Disse o oficial de relações-públicas do 7.º Comandante da Frota, Hayley Sims, segundo a CNN.

A Marinha dos EUA anunciou agora que os danos causados ao porta-aviões eram superficiais e que este retomou as suas operações normais. Outro porta-voz da 7.ª Frota, o Tenente Nicholas Lingo, disse que os esforços para recuperar o avião de combate do fundo do Mar do Sul da China já começaram.

Uma é minha, outra é tua, outra é de quem a apanhar

A operação de recuperação será provavelmente difícil, visto que a China reivindica quase todos os 1,3 milhões de milhas quadradas do Mar do Sul da China como o seu território e irá acompanhar de perto a operação.

Apesar disso, um oficial aposentado do Corpo de Fuzileiros Navais e atual conselheiro superior do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais do Programa de Segurança Internacional, Mark Cancian, disse ao Navy Times que a recuperação do caça furtivo deverá ser "relativamente fácil", dado que o Mar do Sul da China não é assim tão profundo.