C-DAYS 2026 vai ter Startup Village para aproximar startups e investidores

A edição de 2026 da C-DAYS, a principal conferência nacional dedicada à cibersegurança, volta a apostar na Startup Village, um espaço especialmente criado para promover a inovação, o empreendedorismo e a colaboração entre startups, investidores e profissionais do setor. O Pplware é Media Partner.

Organizada pelo Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), a C-DAYS tem-se afirmado como um dos eventos de referência na área da segurança digital em Portugal, reunindo anualmente especialistas, empresas, organismos públicos e académicos para discutir os desafios e oportunidades do ciberespaço.

Startup Village regressa para impulsionar a inovação

Depois do sucesso das edições anteriores, a Startup Village, organizado pela incubadora de empresas The Rock, regressa à C-DAYS 2026 com o objetivo de dar visibilidade a projetos inovadores e criar oportunidades de negócio e networking para empresas emergentes ligadas à tecnologia e à cibersegurança.

O espaço foi pensado para fomentar a interação entre empreendedores, investidores, empresas e entidades públicas, funcionando como uma plataforma privilegiada para a criação de parcerias estratégicas e para a apresentação de novas tecnologias ao mercado.

Lista de startups confirmadas

ATLAR

BlackShield LDA

CyberNow

Cyberprotech

CyberX - The Ethical Hacking Services

DIAMWALL

Eter Growth

Lynx Sentry Cybersecurity Services and Solutions, lda.

MICC Mission is Critical Consultadoria, Lda

Normasec

Proofmarked

RedBatTeam

SafeSail | Raise Security Further

Secure Networks

Status Precision

The Rock

Trustable Solutions

Um ponto de encontro para o ecossistema da cibersegurança

Além da área de exposição, estão previstas várias iniciativas de dinamização, incluindo pitches.

A conferência C-DAYS tem vindo a consolidar-se como um dos maiores eventos de cibersegurança realizados em Portugal, atraindo milhares de participantes de diferentes áreas de atividade.

C-DAYS 2026