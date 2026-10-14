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Brisa está a oferecer a carta de condução a cinco jovens! Saiba como participar

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A Brisa lançou o passatempo “Reinventa o Código”, que procura premiar com a formação para a carta de categoria B os cinco jovens que apresentarem as melhores propostas em vídeo para melhorar o ensino da condução.

A concessionária rodoviária convida os jovens residentes em Portugal continental a refletir sobre a forma como se aprende a conduzir e a propor alterações que contribuam para uma maior segurança rodoviária. O desafio decorre até 27 de outubro e pretende incentivar a partilha de ideias para tornar o ensino de condução mais eficiente, prático e orientado para a condução consciente, a segurança e o respeito pelas regras.

A iniciativa integra o projeto “Ao Volante”, um segmento do Programa Educativo do Grupo Brisa dedicado à segurança rodoviária, que procura sensibilizar e preparar os futuros condutores para uma mobilidade mais consciente e segura.

Quem pode participar

Podem concorrer jovens com idades compreendidas entre os 17 anos e seis meses e os 22 anos, desde que residam em Portugal continental. Os cinco vencedores serão escolhidos com base em critérios como a criatividade, a relevância e a clareza da mensagem, e receberão a formação necessária para a obtenção da carta de condução de categoria B.

De acordo com a Brisa, a oferta inclui:

  • Inscrição;
  • Taxas administrativas;
  • Acesso ilimitado às aulas de código;
  • 32 aulas práticas de condução;
  • Acompanhamento até à realização dos exames teórico e prático.

Como participar

Para concorrer, é necessário criar um vídeo original com a duração máxima de 60 segundos, no qual o participante apresenta as suas ideias, e enviá-lo por mensagem privada para a conta de Instagram @brisaautoestradas.pt.

Para que a candidatura seja aceite, é ainda obrigatório seguir o perfil da Brisa Autoestradas no Instagram e comentar a publicação principal do desafio, identificando cinco amigos.

A organização esclarece também que não serão aceites propostas que recorram a ferramentas de Inteligência Artificial para gerar, total ou parcialmente, os conteúdos submetidos.

Desta forma, o passatempo dá aos mais novos a possibilidade de contribuírem com ideias próprias para o ensino da condução e de conquistarem a formação para a carta de categoria B.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
Brisa carta de condução

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