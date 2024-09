Boccia: que desporto é este que deu o segundo ouro a Portugal nos Jogos Paralímpicos 2024?

No quarto dia de Jogos Paralímpicos Paris 2024, Cristina Gonçalves conquistou a terceira medalha para a comitiva portuguesa na modalidade de boccia. Sabe em que consiste este desporto?

Depois do ouro de Miguel Monteiro no atletismo e do bronze de Diogo Cancela na natação, Cristina Gonçalves, de 46 anos, conquistou o segundo ouro português no torneio individual de boccia BC2 dos Jogos Paralímpicos Paris 2024, ao derrotar na final a sul-coreana Soyeong Jeong.

Esta foi a sua sexta participação em Jogos, tendo conseguido a sua quarta medalha paralímpica, e a primeira em competições individuais.

Que desporto paralímpico é boccia?

Pronuncia-se 'Bot-cha' e é uma modalidade de cariz universal, descendente de um jogo da antiga Grécia, que progrediu através do Império Romano, tendo vindo a dar origem a uma vasta gama de jogos, de entre os quais o bowling e a petanca.

Boccia foi introduzido em Portugal em 1983, durante um curso organizado pela Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, em estreita colaboração com a Associação Internacional de Desporto e Recreação para a Paralisia Cerebral.

O objetivo do desporto passa por colocar as bolas de cor (seis azuis contra seis vermelhas) o mais perto possível de uma bola alvo (bola branca), que é lançada estrategicamente por um primeiro jogador, para dentro do recinto de jogo (Campo de Boccia).

A habilidade, agilidade e inteligência tornam-se fundamentais no desenvolvimento das jogadas, assistindo-se muitas vezes a um verdadeiro espetáculo de alternância da vantagem, através da aplicação de técnicas e táticas adequadas a cada circunstância.

Não há limite de idade para a prática da modalidade, é um jogo misto e pode ser jogado por pessoas portadoras ou não de dificuldades físicas ou motoras. Os recursos materiais, assim como as Regras de Boccia, foram adaptados, por forma a possibilitar a prática a pessoas que tenham dificuldades motoras.

Segundo a Paralisia Cerebral – Associação Nacional de Desporto, a nível nacional contamos com vários atletas de reconhecido mérito e valor internacional. Este domingo, a portuguesa Cristina Gonçalves conquistou a segunda medalha de ouro para Portugal nestes Jogos Paralímpicos Paris 2024, no torneio individual de boccia BC2.