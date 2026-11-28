A Black Friday da Prozis não foi só ontem e está ainda mais interessante! Os descontos foram reforçados e podem agora chegar aos 60%, numa campanha que combina os cupões BFRIDAY + PPLWARE.

Até 60% de desconto com os cupões BFRIDAY + PPLWARE

A campanha Black Friday da Prozis permite obter descontos até 60% em todo o site, através da utilização conjunta dos cupões BFRIDAY e PPLWARE.

É uma oportunidade para aproveitar preços mais baixos numa grande variedade de produtos, desde alimentação e suplementação desportiva a acessórios e outros artigos disponíveis na loja online.

A campanha está válida até 29 de novembro.

Aproveite as ofertas Black Friday da Prozis

Se estava à espera de uma boa oportunidade para fazer compras na Prozis, este pode ser o momento certo.

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Não se esqueça: utilize os cupões BFRIDAY + PPLWARE para conseguir até 60% de desconto.