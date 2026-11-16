Black Friday Huawei: o segredo para uma rotina mais equilibrada está nos detalhes

Seja um aventureiro de fim de semana, um profissional focado ou um pioneiro nas novas tendências, há um dispositivo Huawei que melhor se adapta ao estilo de vida, agora com um preço especial de Black Friday.

Foco, bem-estar, movimento e liberdade. Quatro dimensões que se traduzem em pequenos detalhes: reduzir o ruído exterior nos momentos de concentração, ter ferramentas para gerir o stress, contar com uma autonomia de várias semanas nas aventuras ao ar livre ou ouvir podcasts sem perder a ligação aos sons em redor.

Nesta Black Friday, a Huawei propõe quatro dispositivos que respondem a estas diferentes necessidades e ajudam a criar maior harmonia nos vários momentos do dia, permitindo a cada pessoa encontrar a tecnologia que melhor se adapta ao seu estilo de vida.

Saúde e bem-estar sem abdicar do estilo

Num dia dividido entre o escritório, o ginásio, um jogo de padel e eventos sociais, o Huawei Watch Fit 5 Series é o aliado perfeito para quem procura manter-se ativo sem abdicar do estilo. Com apenas 30,4 gramas e 9,5 milímetros de espessura, é tão fino e leve que quase passa despercebido no pulso. A combinação de vidro de safira 2.5D, moldura em titânio e corpo em alumínio aeronáutico assegura resistência e conforto ao longo de todo o dia, do primeiro café ao último compromisso.

Compatível com Android e iOS, permite ainda realizar pagamentos sem contacto (NFC) através da aplicação Curve Pay. A bateria oferece até 10 dias de autonomia, reduzindo a necessidade de carregamentos frequentes.

Uma vez que manter-se ativo também passa pelos pequenos gestos, o relógio inclui 30 mini-treinos guiados com animações interativas, focados em mobilidade e alívio de tensão, ideais para uma pausa ativa a meio do trabalho.

Para quem quiser ir mais longe, acompanha mais de 100 modos desportivos, incluindo ciclismo, golfe e trail. Mas o bem-estar não se resume à atividade física: integra ferramentas de gestão do stress e permite acompanhar o ciclo menstrual através do Life Period Tracker. Por forma a dar um toque mais descontraído à experiência, o panda no ecrã reflete ainda o estado de espírito do utilizador, tornando a rotina mais leve e divertida.

PVR: desde 159,99 euros

Foco e paixão pela música

Seja a trabalhar em cafés movimentados, a viajar de metro ou a criar uma bolha de silêncio para se concentrar, os Huawei FreeBuds Pro 5 ajudam a reduzir o ruído exterior com apenas um toque.

Se alguém iniciar uma conversa, os auriculares detetam a voz e reduzem automaticamente o volume da música, para que o utilizador possa conversar sem os retirar.

PVR: 169,99 euros

Espírito de aventura sem limites

Nos fins de semana passados a explorar trilhos na serra, a pedalar por estradas desconhecidas ou a descer pistas de esqui, o Huawei Watch GT 7 Series é o aliado perfeito de quem quer ir mais longe sem pensar na bateria.

A par de um design versátil e materiais premium, a nova bracelete EasyCross, em fluoroelastómero, garante maior conforto e liberdade de movimentos, graças ao seu design afunilado, que reduz o atrito com a roupa. A autonomia de até 21 dias permite acompanhar rotinas exigentes e aventuras ao ar livre sem preocupações com o carregador.

Para quem gosta de explorar, o GPS de elevada precisão permite descarregar rotas para navegação offline, e os mais de 100 modos de desporto incluem melhorias no ciclismo, no esqui e no golfe.

O equilíbrio faz-se também de descanso: o briefing matinal e a aptidão física indicam como o corpo recuperou, enquanto os insights da Celia AI ajudam a ajustar as rotinas de exercício. Compatível com Android e iOS, permite ainda pagamentos sem contacto (NFC) através da aplicação Curve Pay.

PVR: desde 279,99 euros

Versatilidade e atenção às tendências

A pensar em quem alterna entre chamadas e tarefas e valoriza o design, os Huawei FreeClip 2 apresentam um formato inovador, semelhante a um elegante brinco.

Ajustam-se suavemente à orelha, sem tapar o canal auditivo, e permitem ouvir podcasts ou fazer chamadas sem perder a ligação aos sons em redor, como o trânsito ou as conversas no escritório. São leves e confortáveis, ao ponto de o utilizador se esquecer de que os usa.