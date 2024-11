Black Friday: dicas para conseguir os melhores negócios… e cuidados a ter

Muita gente aproveita a Black Friday para comprar aquele artigo há muito debaixo de olho a um preço mais apetecível. Mas há que ter alguns cuidados com o canto de sereia de muitas promoções. Estar atento, é meio caminho andado para não sair prejudicado.

A Black Friday (este ano decorre a 29 de novembro) é um dos momentos mais aguardados do ano para quem gosta de fazer compras e aproveitar grandes promoções. Todos os anos, milhões de consumidores em Portugal e ao redor do mundo esperam por esta data para adquirir produtos a preços reduzidos.

No entanto, a Black Friday também pode ser um período de armadilhas e de promoções que nem sempre são tão vantajosas quanto parecem.

Para evitar cair em fraudes ou promoções enganadoras e conseguir realmente os melhores negócios, é essencial estar bem preparado para garantir uma experiência de compras segura e proveitosa.

Planeie as compras com antecedência

A primeira dica para aproveitar bem a Black Friday é planear com antecedência. Faça uma lista dos produtos que realmente precisa ou deseja comprar e defina um orçamento máximo para gastar. Esta lista vai ajudá-lo a manter o foco e a evitar compras impulsivas, que são comuns durante esta época devido às inúmeras promoções.

Verifique os preços dos produtos de interesse antes do evento e anote-os. Este é um passo importante para poder comparar e perceber se o desconto oferecido realmente compensa.

Pesquise os preços com antecedência

Um dos truques mais eficazes para garantir que está a fazer um bom negócio é monitorizar os preços dos produtos que quer comprar semanas antes da Black Friday.

Muitas lojas aumentam os preços pouco antes da época de descontos para, no dia, parecer que estão a oferecer grandes promoções. Ao ter um registo dos preços originais, poderá identificar se o desconto é real ou apenas uma ilusão.

Existem várias ferramentas online que permitem acompanhar a evolução dos preços, como o Google Shopping ou sites de comparação de preços.

Prefira lojas e sites de confiança

Durante a Black Friday, surgem inúmeras lojas online e anúncios de promoções em redes sociais que, por vezes, não são de confiança.

Para evitar problemas como fraudes, produtos de má qualidade ou até mesmo clonagem de cartões, opte sempre por lojas conhecidas e de confiança. Verifique se o site tem um protocolo de segurança ativo, indicado pelo “https” no início do endereço, e leia as avaliações e opiniões de outros clientes.

Desconfie de preços exageradamente baixos, pois muitas vezes são um sinal de golpe.

Políticas de troca e devolução

Antes de concluir qualquer compra, verifique as políticas de troca e devolução da loja.

Muitas lojas oferecem descontos maiores durante a Black Friday, mas ajustam as suas políticas de devolução, dificultando o processo de troca ou reembolso. Certifique-se de que compreende as condições antes de realizar uma compra, especialmente em itens como eletrónica ou vestuário.

Em Portugal, é sempre possível devolver um produto comprado online no prazo de 14 dias, mas algumas lojas físicas podem ter regras diferentes durante este período.

Compras online

As compras online têm vindo a ganhar cada vez mais popularidade e, na Black Friday, podem oferecer várias vantagens.

Além de evitar filas e a correria das lojas físicas, as lojas online costumam ter promoções exclusivas e permitir a comparação fácil de preços. No entanto, é essencial ter cautela e garantir que está a comprar em sites seguros, como mencionado anteriormente.

Adicionalmente, tenha atenção aos custos de envio, que podem aumentar o valor final da compra e reduzir a vantagem do desconto.

Evite compras por impulso

Com tantas promoções e descontos a piscar à sua frente, é fácil ceder às compras por impulso. No entanto, comprar algo só porque está em promoção pode resultar em gastos desnecessários e num peso extra no orçamento.

Lembre-se do planeamento inicial e concentre-se na lista de produtos que definiu como prioritários. A Black Friday deve ser uma oportunidade para poupar, e não para acumular despesas com produtos que, no final, não vai utilizar.

Aproveite a Cyber Monday

Se por algum motivo não conseguiu aproveitar a Black Friday, a Cyber Monday é outra oportunidade de encontrar promoções.

Este evento ocorre na segunda-feira seguinte à Black Friday e é focado nas compras online, com descontos significativos em tecnologia e outros produtos digitais. Muitas vezes, os descontos podem ser iguais ou até superiores aos da Black Friday, portanto, vale a pena estar atento.

Proteja os seus dados pessoais

Por fim, um dos cuidados mais importantes a ter durante a Black Friday é com a segurança dos seus dados. Com o aumento do volume de compras online, aumenta também a atividade de cibercriminosos.

Utilize sempre um cartão de crédito seguro ou plataformas de pagamento confiáveis, como o PayPal, que oferecem uma camada extra de proteção.

Evite utilizar redes Wi-Fi públicas para realizar transações e certifique-se de que está num ambiente seguro antes de inserir os seus dados bancários.

A Black Friday pode ser uma excelente oportunidade para fazer boas compras e poupar dinheiro, mas é crucial estar bem preparado e consciente dos possíveis riscos.

Com o planeamento certo e adotando as precauções acima, poderá evitar fraudes e garantir que está a fazer as melhores escolhas. Lembre-se de que um desconto só vale a pena se realmente precisa do produto e se o preço é justo. Boas compras!