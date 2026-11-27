A Black Friday da Officelan continua com oportunidades para quem procura renovar ou reforçar a infraestrutura de rede em casa ou no escritório. A campanha Black Week mantém descontos até 20%, estando disponível até segunda-feira, 30 de novembro, às 23h59, ou enquanto houver stock.

Entre os produtos em destaque encontram-se equipamentos de marcas como Ubiquiti, Grandstream e MikroTik, com soluções orientadas para diferentes necessidades de conectividade.

UniFi U6+ é o equipamento mais vendido da semana

Um dos grandes destaques da campanha é o Ubiquiti UniFi U6+, identificado pela Officelan como o equipamento mais vendido desta Black Week.

Este access point com tecnologia Wi-Fi 6 é uma solução para quem pretende melhorar a cobertura e o desempenho da rede sem fios, tanto em ambientes domésticos como profissionais.

A campanha inclui também o UniFi U7 Mesh, da Ubiquiti, e o Grandstream GWN7672, duas alternativas para quem procura soluções de conectividade e redes sem fios.

MikroTik e mais de 180 produtos Lanberg são novidades

A campanha recebeu também novos produtos. Entre as entradas mais recentes está o MikroTik hAP be³ Media, que passou a integrar a seleção de equipamentos com condições especiais.

Outra das novidades é a entrada de mais de 180 produtos Lanberg, abrangendo várias categorias de material de rede, nomeadamente:

Cabos de rede;

Fibra ótica;

Patch panels;

Bastidores;

Acessórios de instalação.

Estes produtos estão igualmente abrangidos por descontos que podem chegar aos 20%.

Até quando decorre a Black Week da Officelan?

A campanha Black Week da Officelan está disponível até 30 de novembro, às 23h59, estando os descontos sujeitos à disponibilidade de stock.

Existem ainda algumas condições a ter em conta:

Os descontos são aplicados automaticamente no checkout, sem necessidade de códigos promocionais.

Cada produto apresenta informação sobre o stock e a data de entrega prevista.

Os portes são gratuitos em encomendas superiores a 75 euros.

Os revendedores podem beneficiar de condições B2B especiais.

Se está a pensar investir em equipamentos de rede, esta pode ser uma oportunidade para encontrar soluções com preços promocionais.

Consulte todas as promoções Black Week da Officelan antes do fim da campanha.