Black Friday da Officelan com descontos até 20% em equipamentos de rede e mais de 180 novidades
A Black Friday da Officelan continua com oportunidades para quem procura renovar ou reforçar a infraestrutura de rede em casa ou no escritório. A campanha Black Week mantém descontos até 20%, estando disponível até segunda-feira, 30 de novembro, às 23h59, ou enquanto houver stock.
Entre os produtos em destaque encontram-se equipamentos de marcas como Ubiquiti, Grandstream e MikroTik, com soluções orientadas para diferentes necessidades de conectividade.
UniFi U6+ é o equipamento mais vendido da semana
Um dos grandes destaques da campanha é o Ubiquiti UniFi U6+, identificado pela Officelan como o equipamento mais vendido desta Black Week.
Este access point com tecnologia Wi-Fi 6 é uma solução para quem pretende melhorar a cobertura e o desempenho da rede sem fios, tanto em ambientes domésticos como profissionais.
A campanha inclui também o UniFi U7 Mesh, da Ubiquiti, e o Grandstream GWN7672, duas alternativas para quem procura soluções de conectividade e redes sem fios.
MikroTik e mais de 180 produtos Lanberg são novidades
A campanha recebeu também novos produtos. Entre as entradas mais recentes está o MikroTik hAP be³ Media, que passou a integrar a seleção de equipamentos com condições especiais.
Outra das novidades é a entrada de mais de 180 produtos Lanberg, abrangendo várias categorias de material de rede, nomeadamente:
- Cabos de rede;
- Fibra ótica;
- Patch panels;
- Bastidores;
- Acessórios de instalação.
Estes produtos estão igualmente abrangidos por descontos que podem chegar aos 20%.
Até quando decorre a Black Week da Officelan?
A campanha Black Week da Officelan está disponível até 30 de novembro, às 23h59, estando os descontos sujeitos à disponibilidade de stock.
Existem ainda algumas condições a ter em conta:
- Os descontos são aplicados automaticamente no checkout, sem necessidade de códigos promocionais.
- Cada produto apresenta informação sobre o stock e a data de entrega prevista.
- Os portes são gratuitos em encomendas superiores a 75 euros.
- Os revendedores podem beneficiar de condições B2B especiais.
Se está a pensar investir em equipamentos de rede, esta pode ser uma oportunidade para encontrar soluções com preços promocionais.
Consulte todas as promoções Black Week da Officelan antes do fim da campanha.
Deixe um comentário