Black Friday: a atenção está nos descontos errados?
Nos destaques da Black Friday costumam aparecer telemóveis, televisões e consolas. Os acessórios e os aparelhos recondicionados ficam quase sempre em segundo plano, mas é aí que muitas oportunidades passam despercebidas.
Carregadores, cabos e películas desgastam-se, partem-se ou perdem-se. Quando chega a hora de os trocar, um desconto faz diferença sem obrigar a uma decisão grande.
Porque é que acessórios e recondicionados compensam na Black Friday
Há várias razões para acessórios e recondicionados merecerem um lugar na lista de compras desta altura:
- Aparelho novo, acessórios novos: Muitos telemóveis já não trazem carregador na caixa, e uma capa e uma película costumam ser das primeiras compras a seguir.
- Substituir o que está a falhar: Cabos e carregadores gastam-se com o uso, e trocar um que já carrega mal é uma compra que acaba por ser feita de qualquer forma.
- Presentes: A Black Friday cai pouco antes do Natal, e um power bank ou uns auriculares são prendas fáceis de acertar.
- Pouco risco: O preço é baixo e fácil de comparar entre lojas. Uma película, por exemplo, não torna o telemóvel indestrutível, e uma queda forte pode partir as duas coisas, mas custa uma fração de uma reparação de ecrã.
- Mais aparelho pelo mesmo dinheiro: O orçamento de um aparelho novo de gama média pode chegar, num recondicionado, a um modelo de gama superior.
Acessórios: o que confirmar antes de comprar
Um carregador ou um cabo barato pode sair caro se carregar devagar, aquecer demais ou parar de funcionar em poucas semanas. Marcas conhecidas e com garantia reduzem esse risco, e quatro pontos evitam a maior parte dos enganos:
- Potência, em watts: Um carregador com menos potência do que o aparelho aceita carrega mais devagar.
- Ficha: O USB-C é hoje o mais comum, mas os iPhones anteriores ao iPhone 15 ainda usam Lightning.
- Compatibilidade: Capas e películas são feitas para modelos específicos, e um modelo parecido nem sempre serve.
- Garantia e devolução: Convém saber o prazo de ambas antes de pagar, sobretudo em marcas menos conhecidas.
Onde podem estar as oportunidades desta Black Friday
A iSell serve de exemplo. A campanha de Black Friday da loja arranca hoje, 16 de novembro (segunda-feira) e, até dia 30, os acessórios das marcas TECFY, Swissten e Samsung, entre outras, têm 20% de desconto. Nos da Apple, JBL e Satechi, o desconto é de 10%, e as películas estão com 30% de desconto.
O catálogo vai das capas e películas aos carregadores, cabos, power banks, auriculares e suportes. A lista completa fica abaixo, e os preços de cada produto estão na página da campanha.
1. Capas e proteção
- Capas para iPhone
- Capas para iPad
- Capas para MacBook
- Capas para AirPods
- Capas impermeáveis para smartphone
- Películas de vidro para ecrã
- Protetores de câmara
- Pontas de silicone para auriculares
2. Carregadores
- Carregadores de parede
- Carregadores sem fios (Wireless/MagSafe)
- Carregadores para carro
- Carregadores para Apple Watch
- Adaptadores de viagem
3. Cabos e adaptadores
- Cabos USB
- Cabos Lightning
- Cabos Micro USB
- Cabos MagSafe
- Cabos HDMI
- Cabos para Apple Watch
- Adaptadores USB
- Adaptadores de áudio
- Adaptadores de cartão SIM
- Hubs USB-C
4. Power Banks e energia
- Power Banks
- Painéis solares portáteis
5. Áudio
- Auriculares com fios
- Auriculares Bluetooth
- Headphones
- Colunas Bluetooth
6. Suportes e fixações
- Suportes para carro
- Suportes para bicicleta
- Suportes para Apple Watch
- Suportes para headphones
- Selfie sticks e tripés
- Sistemas de fixação MagSafe
7. Acessórios para Apple Watch
- Braceletes para Apple Watch
- Carregadores para Apple Watch
- Suportes para Apple Watch
8. Acessórios para computadores
- Teclados
- Ratos para PC
- Tapetes de rato
- Webcams
- Hubs e adaptadores Multiport
- Fontes de alimentação para PC
9. Mochilas e transporte
- Mochilas
- Bolsas de cintura
- Carteiras para passaporte
- Cordões para smartphone
10. Outros acessórios
- Canetas digitais (Apple Pencil)
- Localizadores Bluetooth
- Kits de limpeza
- Luvas para ecrãs táteis
- Acessórios de fixação magnética
Recondicionados: onde a poupança é maior
Um aparelho recondicionado já foi usado por outra pessoa, foi testado e, se necessário, reparado antes de voltar a ser vendido. Como não é novo, custa menos: segundo a loja, até 60% menos do que um equivalente novo, consoante o modelo e o estado.
A coleção de recondicionados inclui iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch e vários modelos Samsung Galaxy.
As diferenças face a um novo estão sobretudo no aspeto e na bateria. É habitual os aparelhos serem classificados por estado, de quase sem marcas a com sinais de uso visíveis, e convém perguntar qual é a saúde da bateria, que indica quanta autonomia esperar. A categoria de cada aparelho encontra-se na página do produto.
Segundo a loja, os recondicionados têm 3 anos de garantia e 14 dias para devolução. Convém confirmar sempre estes prazos antes de pagar, seja em que loja for.
Para a maioria das utilizações, um modelo com um ou dois anos faz o mesmo que um recém-lançado por bastante menos dinheiro. Compensa sobretudo a quem não precisa de ter sempre o mais recente.
Como confirmar que o desconto é verdadeiro
Desde 2022, qualquer desconto anunciado em Portugal tem de partir do preço mais baixo que a loja praticou nos 30 dias anteriores. Esse valor deve aparecer ao lado do novo preço, o que torna a comparação simples.
Na página da campanha, a iSell indica que o preço riscado corresponde ao mais baixo dos 30 dias anteriores, que o desconto já vem aplicado, sem código, e que a promoção está limitada ao stock existente.
Com stock limitado, uma lista feita com antecedência, com os modelos exatos dos aparelhos, evita tanto compras por impulso como erros de compatibilidade.
As oportunidades disponíveis podem ser consultadas na página da Black Friday da iSell.
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