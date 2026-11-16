Black Friday: a atenção está nos descontos errados?

Nos destaques da Black Friday costumam aparecer telemóveis, televisões e consolas. Os acessórios e os aparelhos recondicionados ficam quase sempre em segundo plano, mas é aí que muitas oportunidades passam despercebidas.

Carregadores, cabos e películas desgastam-se, partem-se ou perdem-se. Quando chega a hora de os trocar, um desconto faz diferença sem obrigar a uma decisão grande.

Porque é que acessórios e recondicionados compensam na Black Friday

Há várias razões para acessórios e recondicionados merecerem um lugar na lista de compras desta altura:

Aparelho novo, acessórios novos : Muitos telemóveis já não trazem carregador na caixa, e uma capa e uma película costumam ser das primeiras compras a seguir.

: Muitos telemóveis já não trazem carregador na caixa, e uma capa e uma película costumam ser das primeiras compras a seguir. Substituir o que está a falhar : Cabos e carregadores gastam-se com o uso, e trocar um que já carrega mal é uma compra que acaba por ser feita de qualquer forma.

: Cabos e carregadores gastam-se com o uso, e trocar um que já carrega mal é uma compra que acaba por ser feita de qualquer forma. Presentes : A Black Friday cai pouco antes do Natal, e um power bank ou uns auriculares são prendas fáceis de acertar.

: A Black Friday cai pouco antes do Natal, e um power bank ou uns auriculares são prendas fáceis de acertar. Pouco risco : O preço é baixo e fácil de comparar entre lojas. Uma película, por exemplo, não torna o telemóvel indestrutível, e uma queda forte pode partir as duas coisas, mas custa uma fração de uma reparação de ecrã.

: O preço é baixo e fácil de comparar entre lojas. Uma película, por exemplo, não torna o telemóvel indestrutível, e uma queda forte pode partir as duas coisas, mas custa uma fração de uma reparação de ecrã. Mais aparelho pelo mesmo dinheiro: O orçamento de um aparelho novo de gama média pode chegar, num recondicionado, a um modelo de gama superior.

Acessórios: o que confirmar antes de comprar

Um carregador ou um cabo barato pode sair caro se carregar devagar, aquecer demais ou parar de funcionar em poucas semanas. Marcas conhecidas e com garantia reduzem esse risco, e quatro pontos evitam a maior parte dos enganos:

Potência, em watts : Um carregador com menos potência do que o aparelho aceita carrega mais devagar.

: Um carregador com menos potência do que o aparelho aceita carrega mais devagar. Ficha : O USB-C é hoje o mais comum, mas os iPhones anteriores ao iPhone 15 ainda usam Lightning.

: O USB-C é hoje o mais comum, mas os iPhones anteriores ao iPhone 15 ainda usam Lightning. Compatibilidade : Capas e películas são feitas para modelos específicos, e um modelo parecido nem sempre serve.

: Capas e películas são feitas para modelos específicos, e um modelo parecido nem sempre serve. Garantia e devolução: Convém saber o prazo de ambas antes de pagar, sobretudo em marcas menos conhecidas.

Onde podem estar as oportunidades desta Black Friday

A iSell serve de exemplo. A campanha de Black Friday da loja arranca hoje, 16 de novembro (segunda-feira) e, até dia 30, os acessórios das marcas TECFY, Swissten e Samsung, entre outras, têm 20% de desconto. Nos da Apple, JBL e Satechi, o desconto é de 10%, e as películas estão com 30% de desconto.

O catálogo vai das capas e películas aos carregadores, cabos, power banks, auriculares e suportes. A lista completa fica abaixo, e os preços de cada produto estão na página da campanha.

Lista de acessórios disponíveis + 1. Capas e proteção Capas para iPhone

Capas para iPad

Capas para MacBook

Capas para AirPods

Capas impermeáveis para smartphone

Películas de vidro para ecrã

Protetores de câmara

Pontas de silicone para auriculares 2. Carregadores Carregadores de parede

Carregadores sem fios (Wireless/MagSafe)

Carregadores para carro

Carregadores para Apple Watch

Adaptadores de viagem 3. Cabos e adaptadores Cabos USB

Cabos Lightning

Cabos Micro USB

Cabos MagSafe

Cabos HDMI

Cabos para Apple Watch

Adaptadores USB

Adaptadores de áudio

Adaptadores de cartão SIM

Hubs USB-C 4. Power Banks e energia Power Banks

Painéis solares portáteis 5. Áudio Auriculares com fios

Auriculares Bluetooth

Headphones

Colunas Bluetooth 6. Suportes e fixações Suportes para carro

Suportes para bicicleta

Suportes para Apple Watch

Suportes para headphones

Selfie sticks e tripés

Sistemas de fixação MagSafe 7. Acessórios para Apple Watch Braceletes para Apple Watch

Carregadores para Apple Watch

Suportes para Apple Watch 8. Acessórios para computadores Teclados

Ratos para PC

Tapetes de rato

Webcams

Hubs e adaptadores Multiport

Fontes de alimentação para PC 9. Mochilas e transporte Mochilas

Bolsas de cintura

Carteiras para passaporte

Cordões para smartphone 10. Outros acessórios Canetas digitais (Apple Pencil)

Localizadores Bluetooth

Kits de limpeza

Luvas para ecrãs táteis

Acessórios de fixação magnética

Recondicionados: onde a poupança é maior

Um aparelho recondicionado já foi usado por outra pessoa, foi testado e, se necessário, reparado antes de voltar a ser vendido. Como não é novo, custa menos: segundo a loja, até 60% menos do que um equivalente novo, consoante o modelo e o estado.

A coleção de recondicionados inclui iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch e vários modelos Samsung Galaxy.

As diferenças face a um novo estão sobretudo no aspeto e na bateria. É habitual os aparelhos serem classificados por estado, de quase sem marcas a com sinais de uso visíveis, e convém perguntar qual é a saúde da bateria, que indica quanta autonomia esperar. A categoria de cada aparelho encontra-se na página do produto.

Segundo a loja, os recondicionados têm 3 anos de garantia e 14 dias para devolução. Convém confirmar sempre estes prazos antes de pagar, seja em que loja for.

Para a maioria das utilizações, um modelo com um ou dois anos faz o mesmo que um recém-lançado por bastante menos dinheiro. Compensa sobretudo a quem não precisa de ter sempre o mais recente.

Como confirmar que o desconto é verdadeiro

Desde 2022, qualquer desconto anunciado em Portugal tem de partir do preço mais baixo que a loja praticou nos 30 dias anteriores. Esse valor deve aparecer ao lado do novo preço, o que torna a comparação simples.

Na página da campanha, a iSell indica que o preço riscado corresponde ao mais baixo dos 30 dias anteriores, que o desconto já vem aplicado, sem código, e que a promoção está limitada ao stock existente.

Com stock limitado, uma lista feita com antecedência, com os modelos exatos dos aparelhos, evita tanto compras por impulso como erros de compatibilidade.

As oportunidades disponíveis podem ser consultadas na página da Black Friday da iSell.

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