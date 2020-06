Bitcoin: atingirá os 20 mil dólares este ano?

A Bitcoin continua a despertar o interesse e a ser aliciante para investimento. Prova disso, é ter superado o ouro em termos de desempenho, neste ano de 2020.

No final de 2019 e início de 2020, alguns comentadores e analistas elaboraram cenários plausíveis sobre a possibilidade de a Bitcoin atingir a barreira psicológica dos $20.000 este ano.

A repetição do cenário de 2017-18 era, na visão dos especialistas, uma possibilidade real. Muitos, porém, descartaram estes cenários devido à ligação dos analistas à revolução da Bitcoin, por terem interesse em alimentar a “bola de neve”.

A Bitcoin como reserva de valor

Depois do pico de 2017-18, o valor da criptomoeda estabilizou. Ao fim de dois anos e meio, torna-se bem claro que as cassandras que previam o fim breve da moeda, baseadas no facto de ser um ativo especulativo, estavam equivocadas. A Bitcoin tende a funcionar como uma reserva de valor, pelo facto de não ser manipulável por nenhum governo ou banco central. Dessa forma, há confiança na Bitcoin e nunca um orçamento de Estado, em Portugal ou em qualquer outro país, dedicará uma rubrica para uma injeção de capital na Bitcoin em nome da sua estabilidade financeira.

Crise económica

Desde março que as previsões macroeconómicas sofreram um impacto de pessimismo sem precedentes. Nem mesmo durante a Grande Recessão de 2008 se viu semelhante impacto. De tal forma que as organizações europeias, juntamente com a Alemanha e a França, mobilizaram-se em algumas semanas para delinear uma resposta macroeconómica comum ao problema. Foi algo que não se viu durante todo o período da Grande Recessão.

Este cenário de imprevisibilidade e de pessimismo poderá, certamente, ser invertido a curto prazo. Se se concretizarem os planos de estabilização que estão a ser elaborados centralmente, a nível europeu, é possível que a confiança dos investidores e dos mercados suba tão rapidamente como caiu. Todavia, há consequências a nível económico de que não será possível recuperar de forma imediata para os níveis pré-crise. O turismo é um exemplo flagrante.

Os efeitos do halving

Curiosamente, no passado dia 11 de maio aconteceu um novo halving, o fenómeno previsto no código da criptomoeda. A cada quatro anos, a recompensa pela mineração de novas unidades de Bitcoin diminui para metade. A remuneração paga agora por cada block é de 6,25 Bitcoins. O halving foi previsto de forma a reduzir gradualmente a emissão de novas unidades da moeda. O objetivo de Satoshi Nakamoto, ao implementar o halving, de acordo com a BBC, foi controlar a inflação.

A “fuga” para uma reserva de valor

Os efeitos da crise económica combinados com o mais recente halving poderão tornar a fazer subir o valor da Bitcoin. Na Venezuela, um país atingido por preocupantes níveis de inflação, muitos cidadãos estão a recorrer à criptomoeda precisamente para evitar a desvalorização das suas poupanças, e são cada vez mais os pequenos negócios prontos a aceitar pagamentos em Bitcoin. Assim, protegidos da volatilidade política e macroeconómica do momento, muitos cidadãos e empresas encontram a estabilidade e previsibilidade que procuram. Isso acontece de uma forma que o ouro não lhes pode dar, pois não é prático fazer pagamentos e recebimentos em metal precioso.

Nem todas as populações terão a necessidade imediata de valorizar o capital como a venezuelana, mas o valor da Bitcoin poderá acompanhar a tendência de aumento da procura, até mesmo a curto prazo.