BioCharger é um carregador portátil que gera eletricidade a partir da madeira

A Rolls-Royce e a Volvo CE juntaram-se à Air Burners para desenvolver uma máquina portátil e inovadora que transforma madeira e resíduos vegetais em energia. Conheça o BioCharger!

Na perspetiva de Brian O’Connor, presidente da Air Burners, "embora a maquinaria elétrica se torne cada vez mais popular na luta contra as alterações climáticas, quando se trata de gestão florestal, devemos ter soluções práticas para carregar máquinas elétricas longe das fontes de energia tradicionais".

O BioCharger da Air Burners fornece essa solução e gere resíduos de madeira, tudo feito de forma económica e ambientalmente consciente.

Segundo a informação partilhada pela AirBurners, 70 milhões de toneladas de resíduos de madeira são recolhidos, anualmente, nos Estados Unidos. Contudo, apenas 48% desses resíduos são reciclados, deixando o resto para queimadas ou decomposição, processos que libertam partículas e gases com efeito de estufa.

Assim sendo, o BioCharger surge com a promessa de eliminar permanentemente até 20 toneladas de resíduos vegetais por hora sem emitir emissões prejudiciais com efeito estufa, como metano e carbono negro.

O que tem o BioCharger de especial?

O BioCharger funciona em três etapas, de modo a fornecer energia fora da rede a partir da gestão de resíduos vegetais.

Primeiro, elimina resíduos vegetais, utilizando tecnologia air curtain, por forma a minimizar as partículas nocivas que entram na atmosfera. Depois, converte a energia térmica em energia elétrica e armazena-a num módulo de armazenamento de bateria conectado. Por fim, com o mecanismo de carregamento que o acompanha, o BioCharger permite o carregamento de veículos elétricos e máquinas.

A Air Burners consultou a Rolls-Royce para o desenvolvimento do Battery Storage Module instalado no BioCharger, uma estação de carregamento de 450 kWh que pode recarregar diversas máquinas e ferramentas elétricas a bateria.

Assim, o BioCharger cria e armazena diariamente energia suficiente para recarregar de três a seis máquinas alimentadas por bateria. Além disso, retém energia suficiente para iniciar sozinho e continuar o ciclo no dia seguinte.

A capacidade do BioCharger de reduzir emissões e gerar energia através do manuseio responsável de resíduos vegetais alinha-se perfeitamente com os nossos objetivos de apoiar os nossos clientes com soluções inovadoras para a transição para a geração de energia limpa.

Disse Kevin McKinney, diretor de vendas da Rolls-Royce Solutions America.

Além da Rolls-Royce, também a Volvo CE esteve envolvida no projeto. Por sua vez, foi procurada para testar as capacidades de carregamento do BioCharger na sua nova escavadora de 23 toneladas, a EC230 Electric. Esta está, de momento, em testes piloto na América do Norte, prevendo-se o lançamento comercial para o próximo ano.

Esta colaboração com Air Burners para o BioCharger permite-nos testar uma das fontes menos convencionais para carregar rapidamente os nossos equipamentos em locais fora da rede.

Partilhou Ray Gallant, vice-presidente de serviços de sustentabilidade e produtividade da Volvo CE.

Contrariamente às centrais elétricas de biomassa, o BioCharger é uma máquina totalmente portátil que pode ser transferida para um novo local e estar operacional por aproximadamente seis horas.