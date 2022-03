Baterias de carros elétricos devem durar mais do que uma década, diz JB Straubel

Conforme já vimos, o ciclo de vida das baterias é um dos grandes problemas que lhes está associado. Afinal, há vários processos que, uma vez escrutinados, colocam em causa a viabilidade dos elétricos. Caso disso é, por exemplo, a durabilidade do componente. Na opinião de JB Straubel, as baterias devem durar pelo menos 15 anos.

O antigo Chief Technical Officer da Tesla alegou que as novas tecnologias são a chave para isso.

Atualmente, conhecemos quilometragem que, há uns anos, parecia utópica. Portanto, esta é uma batalha que o setor dos carros elétricos tem tentado travar, alargando a durabilidade dos sistemas de propulsão a baterias, e tornando-os mais resistentes à passagem do tempo.

Aliás, conseguir uma boa densidade de energia e uma vida útil longa tem sido um dos grandes desafios das fabricantes de baterias.

Durante uma entrevista, o antigo Chief Technical Officer da Tesla, JB Straubel, afirmou que as novas tecnologias devem permitir que as baterias durem mais do que uma década.

A vida útil da bateria é uma coisa subjetiva, que depende de como o carro é utilizado, mas penso que será facilmente de 15 anos na maioria dos casos. Penso que a vida útil das baterias irá provavelmente exceder a vida útil do veículo. Pessoalmente, penso que as pessoas são menos propensas a colocar uma bateria nova num carro velho.

Disse JB Straubel.

Além disso, considera que o problema do fim da vida útil das baterias deve ser desde já resolvido, através da reciclagem das mesmas. Para tornar isto possível, fundou a Redwood Materials, uma empresa de reciclagem de baterias de automóveis elétricos.

Afinal, se o objetivo das fabricantes é tornar os carros elétricos numa opção verdadeiramente amiga do ambiente, devem ser considerados e melhorados todos os processos ao longo da vida útil do carro e dos seus componentes.

Assista à entrevista completa: