Barulho dos vizinhos: saiba quando a GNR pode intervir e quanto pode custar a coima

Numa publicação, a Guarda Nacional Republicana (GNR) recordou as regras que protegem o descanso dos cidadãos, bem como as coimas aplicáveis a quem não cumpra as indicações das autoridades perante situações de incómodo devido a barulho.

O ruído dos vizinhos é uma das principais causas de conflito em prédios e bairros residenciais, e a dúvida sobre o que a lei permite, e a que horas, surge com frequência. Neste contexto, a GNR veio esclarecer o regime do chamado ruído de vizinhança, previsto no artigo 24.º do Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro), que distingue o período noturno do período diurno.

Lei distingue entre barulho de noite e de dia

Entre as 23h00 e as 07h00, as autoridades policiais podem ordenar a quem produz o ruído que adote as medidas adequadas para fazer cessar imediatamente a incomodidade.

A lei define ruído de vizinhança como o ruído associado ao uso habitacional e às atividades que lhe são inerentes, que, pela duração, repetição ou intensidade, seja suscetível de afetar a saúde pública ou a tranquilidade da vizinhança, e não estabelece um limite em decibéis para este tipo de situação, centrando-se no incómodo causado.

Entre as 07h00 e as 23h00, a lei não prevê a cessação imediata, mas permite que as autoridades fixem a quem produz o ruído um prazo para fazer cessar a incomodidade. Ou seja, o barulho não é livre durante o dia, uma vez que o prazo estabelecido tem de ser cumprido.

Quanto pode custar a coima

A contraordenação resulta do incumprimento da ordem de cessação, durante o período noturno, ou do prazo fixado, no período diurno, sendo classificada como contraordenação ambiental leve, conforme o artigo 28.º do Regulamento Geral do Ruído.

Segundo a GNR, a lei prevê, para pessoas singulares, coimas de 200 a 2000 euros em caso de negligência e de 400 a 4000 euros em caso de dolo, isto é, quando a pessoa age com conhecimento e vontade de produzir o incómodo ou se conforma com essa consequência.

Por sua vez, para pessoas coletivas, os valores podem variar entre 2000 e 18.000 euros por negligência, ou entre 6000 e 36.000 euros em caso de dolo.

Nesta matéria, o processamento da contraordenação e a aplicação da coima competem à câmara municipal.