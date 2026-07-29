Bandeira roxa na praia? A tecnologia e os sistemas de vigilância explicam este alerta

A época balnear está repleta de sinais que ajudam a proteger os banhistas no seu tempo de praia. Entre as conhecidas bandeiras verde, amarela e vermelha, existe uma menos frequente, mas igualmente importante: a bandeira roxa. Sabe o que significa?

Embora muitas pessoas nunca a tenham visto, este aviso desempenha um papel essencial na segurança das praias, recorrendo cada vez mais à monitorização ambiental e à recolha de dados em tempo real.

O que significa a bandeira roxa?

A bandeira roxa indica a presença de organismos marinhos potencialmente perigosos, como medusas, caravelas-portuguesas ou outras espécies que possam causar queimaduras, irritações ou reações alérgicas.

Ao contrário da bandeira vermelha, a bandeira roxa não significa necessariamente que seja proibido entrar na água. O seu objetivo é alertar os banhistas para um risco biológico, permitindo que cada pessoa adote precauções adicionais.

Como é detetado este perigo?

Este é um dos aspetos mais interessantes do ponto de vista tecnológico. O hastear da bandeira roxa resulta da informação recolhida por diferentes meios:

Observação direta dos nadadores-salvadores;

Vigilância efetuada pelas autoridades marítimas;

Comunicações entre praias vizinhas;

Monitorização das correntes marítimas e das condições meteorológicas;

Relatos de banhistas e de equipas de vigilância.

Nos últimos anos, estas informações passaram a ser complementadas por sistemas digitais de comunicação entre entidades, plataformas de monitorização costeira e modelos de previsão oceânica que permitem antecipar o aparecimento de enxames de medusas, sobretudo após alterações nas correntes, ventos ou temperatura da água.

As alterações climáticas também têm influência

Os especialistas têm registado uma maior frequência de medusas em algumas zonas costeiras. O aumento da temperatura da água, a alteração das correntes marítimas e a redução de alguns predadores naturais favorecem, em determinadas épocas do ano, a aproximação destes organismos às praias.

Embora não seja possível prever todos os episódios, os modelos oceanográficos e os sistemas de observação permitem hoje emitir alertas mais rápidos e precisos do que há alguns anos.

O que deve fazer se vir uma bandeira roxa?

Se a bandeira roxa estiver hasteada, o aconselhável é:

Evitar zonas onde sejam visíveis medusas ou caravelas-portuguesas;

Não tocar em organismos que estejam na areia, mesmo que pareçam mortos;

Vigiar especialmente crianças e animais de companhia;

Informar de imediato o nadador-salvador caso aviste mais organismos na água.

Em caso de contacto, deve seguir as indicações das autoridades presentes na praia e evitar soluções caseiras que possam agravar a lesão.

A tecnologia tornou as praias mais seguras

A segurança balnear já não depende apenas da observação humana. Portugal dispõe de uma rede de monitorização que combina informação meteorológica, oceanográfica e ambiental com os alertas transmitidos pelos nadadores-salvadores e pelas autoridades marítimas.

Este cruzamento de dados permite reagir mais rapidamente sempre que surgem riscos para os banhistas, tornando a bandeira roxa num exemplo de como a tecnologia também contribui para aumentar a segurança nas praias portuguesas.

A própria Associação Bandeira Azul da Europa (ABAAE), responsável pelo programa Bandeira Azul em Portugal, promove a utilização de informação ambiental e educação para uma gestão mais sustentável e segura das zonas balneares.