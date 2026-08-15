Bandeira aos quadrados na praia: sabe o que significa?
Se chegar à praia e encontrar uma bandeira aos quadrados, normalmente preta e branca ou azul e branca, deve ter atenção: este sinal indica que a praia está temporariamente sem vigilância de nadadores-salvadores.
bandeira xadrez: interrupção temporária da vigilância
A bandeira xadrez é utilizada para alertar os banhistas para uma interrupção temporária da vigilância. Nestas circunstâncias, não é recomendada a entrada na água, uma vez que deixa de existir a presença de um nadador-salvador responsável pela vigilância daquele espaço.
É, por isso, uma situação diferente das tradicionais bandeiras verde, amarela ou vermelha, que informam diretamente sobre as condições e o grau de segurança para a prática balnear.
Assim, se encontrar uma bandeira xadrez hasteada, o mais seguro é aguardar pelo regresso da vigilância antes de entrar na água. A ausência temporária do nadador-salvador pode estar relacionada, por exemplo, com uma pausa ou com uma situação que obrigue à interrupção momentânea da vigilância.
É importante distinguir esta bandeira das tradicionais:
- 🟢 Verde: mar seguro, permitindo a entrada na água, dentro das condições normais de segurança.
- 🟡 Amarela: é permitido estar na água, mas não é permitido nadar; exige especial cuidado.
- 🔴 Vermelha: entrada na água proibida.
É um sinal que pode passar despercebido, mas que tem uma função importante: alertar para o facto de, naquele momento, não existir vigilância balnear.
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Hã? Quando eu era miúdo a bandeira dos quadrados significava que por qualquer motivo, como ter ido almoçar ou estar no período da digestão, a praia não tinha banheiro.