Bandeira aos quadrados na praia: sabe o que significa?

Se chegar à praia e encontrar uma bandeira aos quadrados, normalmente preta e branca ou azul e branca, deve ter atenção: este sinal indica que a praia está temporariamente sem vigilância de nadadores-salvadores.

bandeira xadrez: interrupção temporária da vigilância

A bandeira xadrez é utilizada para alertar os banhistas para uma interrupção temporária da vigilância. Nestas circunstâncias, não é recomendada a entrada na água, uma vez que deixa de existir a presença de um nadador-salvador responsável pela vigilância daquele espaço.

É, por isso, uma situação diferente das tradicionais bandeiras verde, amarela ou vermelha, que informam diretamente sobre as condições e o grau de segurança para a prática balnear.

Assim, se encontrar uma bandeira xadrez hasteada, o mais seguro é aguardar pelo regresso da vigilância antes de entrar na água. A ausência temporária do nadador-salvador pode estar relacionada, por exemplo, com uma pausa ou com uma situação que obrigue à interrupção momentânea da vigilância.

É importante distinguir esta bandeira das tradicionais:

🟢 Verde: mar seguro, permitindo a entrada na água, dentro das condições normais de segurança.

🟡 Amarela: é permitido estar na água, mas não é permitido nadar; exige especial cuidado.

🔴 Vermelha: entrada na água proibida.

É um sinal que pode passar despercebido, mas que tem uma função importante: alertar para o facto de, naquele momento, não existir vigilância balnear.

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