Bancos portugueses faturaram mais de meio milhão de euros… por hora

Os cinco maiores bancos a operar em Portugal fecharam o primeiro semestre de 2026 com lucros que ultrapassam os 2,4 mil milhões de euros. Contas feitas, isso equivale a mais de meio milhão de euros por hora, todos os dias, durante seis meses seguidos.

A Caixa Geral de Depósitos, o BCP, o Santander, o BPI e o Novo Banco já apresentaram os resultados relativos à primeira metade do ano.

Os números confirmam que o negócio bancário continua a dar excelentes lucros, com o crédito à habitação e as comissões cobradas aos clientes a puxarem pelos resultados.

Qual banco lucrou mais

A liderança continua entregue à Caixa Geral de Depósitos, que registou um lucro de 913 milhões de euros, uma subida de 2,2% face ao ano anterior.

O banco público continua também na frente no crédito à habitação, com uma produção que cresceu 42%, e viu a carteira de crédito total subir 7%, para 55 mil milhões de euros.

Quem mais se destacou em termos de crescimento foi o BCP, com um lucro de 470,2 milhões de euros só na atividade em Portugal, mais 10,9% do que há um ano.

A nível global, incluindo as operações internacionais, o banco liderado por Miguel Maya lucrou 565,8 milhões de euros, mais 12,7%.

Já o Santander e o BPI, ambos de capital espanhol, foram na direção contrária. O primeiro lucrou 452,8 milhões de euros em Portugal, uma quebra de 4,9%, enquanto o segundo viu o lucro cair 13%, para 239 milhões de euros.

Ainda assim, ambos os bancos registaram crescimento nas comissões e no crédito concedido, particularmente à habitação.

Por fim, o Novo Banco, que passou a fazer parte do grupo francês BPCE, foi o único a apresentar uma queda mais acentuada: o lucro caiu 15,6%, para 367,2 milhões de euros. Foi também o único dos cinco a registar uma descida nas comissões cobradas sobre empréstimos e garantias.

As comissões continuam a pesar

Se há um denominador comum a quase todos estes resultados, é o peso das comissões pagas pelos clientes.

Segundo a DECO, o crescimento das receitas com comissões, que subiram, em média, cerca de 5% entre janeiro e junho, deve-se à redução de isenções, e não propriamente a novos aumentos de preços.

Ou seja, os valores cobrados mantiveram-se praticamente inalterados, mas o volume de negócio disparou.

Importa recordar que muitas destas comissões foram reforçadas durante o período de taxas de juro negativas, como forma de compensar a margem financeira dos bancos. O problema é que, mesmo depois de as taxas terem subido, essas comissões nunca chegaram a ser revertidas.

A associação de defesa do consumidor aponta ainda outro problema: o acesso à conta de serviços mínimos bancários, que continua limitado a uma única conta por titular, ainda que hoje já seja possível abrir contas sem custos na maioria dos bancos digitais.

Entre crédito à habitação em expansão e comissões que continuam a render, a banca portuguesa fecha mais um semestre com lucros robustos, mesmo com sinais de abrandamento em alguns dos maiores players.