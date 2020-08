Banco de Portugal recomenda que atualizem os contactos até amanhã…

Já atualizou os seus contactos no seu banco? As compras através da internet ganharam ainda mais adeptos. No entanto, é fundamental que o façam em segurança para que não recebam notícias tristes posteriormente.

O Banco de Portugal recomenda aos consumidores que procedam à atualização dos contactos, no seu banco, até ao final de agosto. “Autenticação forte” a partir de 2021.

As compras através da internet já tinham muitos adeptos e ganharam outros tantos durante o período de confinamento provocado pela pandemia da Covid-19. De acordo com o Portal da Queixa, “O aumento da procura de produtos e serviços através dos canais digitais, por parte dos consumidores portugueses, é uma tendência que veio para ficar”.

Entre janeiro e julho de 2020, o Portal da Queixa, recebeu mais de 9 mil reclamações relacionadas com o comércio eletrónico, um disparo de 213%, face ao período homólogo.

A partir de janeiro de 2021, as compras online – com cartão de crédito ou de débito -, vão passar a exigir um elemento extra de segurança. Para este efeito, o Banco de Portugal (BdP) recomenda que os contactos – nas diferentes instituições bancárias – sejam atualizados até ao fim de agosto.

Se não o fizer, o consumidor corre o risco de, após a implementação desta tecnologia, não conseguir realizar pagamentos eletrónicos com o cartão, por não receber o referido código por SMS.

Segundo o Portal da Queixa…

É preciso mitigar as fraudes e as burlas no mundo online, e é neste sentido que os procedimentos de segurança, no âmbito das transações, vão ser reforçados. À semelhança do que já acontece com o homebanking, vai ser adotada a chamada “autenticação forte”, ou seja, para confirmar o pagamento o consumidor, para além dos dados do cartão, deparar-se-á com outros elementos extra de segurança, como por exemplo, uma password, uma impressão digital (se usar o smartphone ou o tablet) ou um código enviado por SMS. Por isso, é importante que os contactos associados às contas bancárias estejam atualizados