Banco de Portugal alerta: esta entidade não está autorizada a conceder crédito

O Banco de Portugal lançou um novo alerta dirigido aos consumidores que procuram crédito através da Internet. A entidade identificada como “Vandevia”, que atua através do site vandevia.com, não está autorizada a conceder crédito nem a exercer atividades de intermediação de crédito em Portugal.

O alerta foi divulgado pelo Banco de Portugal a 6 de outubro de 2026 e abrange três tipos de atividade: concessão de crédito, intermediação de crédito e prestação de serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito.

Banco de Portugal alerta para entidade não autorizada

De acordo com o supervisor, a “Vandevia” não se encontra habilitada para desenvolver estas atividades em Portugal.

O aviso surge num contexto em que a contratação de crédito através da Internet é cada vez mais comum, mas também pode ser aproveitada para criar esquemas fraudulentos ou para recolher dados pessoais e financeiros dos consumidores.

O Banco de Portugal recomenda, por isso, que os consumidores confirmem sempre se a entidade com que pretendem contratar um crédito está devidamente autorizada e registada.

Como verificar se uma entidade está autorizada?

Antes de avançar com um pedido de crédito ou fornecer documentação pessoal, é importante verificar a entidade junto do Banco de Portugal.

Os intermediários de crédito autorizados têm obrigatoriamente de estar registados junto do supervisor. O Banco de Portugal disponibiliza uma lista pública das entidades habilitadas a exercer esta atividade em Portugal.

Consultar os intermediários de crédito autorizados no Banco de Portugal

O próprio Banco de Portugal aconselha os consumidores a fazer esta verificação antes de recorrerem a um intermediário de crédito. Entidades que não estejam registadas não podem exercer essa atividade.

Atenção aos pedidos de dados e pagamentos

Os consumidores devem ter especial cuidado quando uma suposta entidade financeira solicita antecipadamente documentos pessoais, dados bancários ou pagamentos para desbloquear um empréstimo.

A existência de um site com aparência profissional, formulários online ou promessas de aprovação rápida não significa que a entidade esteja autorizada a conceder crédito.

Também é importante desconfiar de propostas que prometem crédito fácil, independentemente da situação financeira do cliente, sobretudo quando são acompanhadas por pedidos de pagamento antecipado.

O Banco de Portugal mantém uma área específica onde divulga alertas sobre entidades e práticas de atividade financeira não autorizada.

Crédito online exige cuidados redobrados

Antes de fornecer dados pessoais ou avançar com qualquer contrato de crédito, confirme:

se a entidade está registada no Banco de Portugal;

se está autorizada para a atividade que pretende desenvolver;

quem é efetivamente a empresa responsável pelo serviço;

quais são as condições do crédito;

que documentos estão a ser solicitados;

se existem pagamentos antecipados ou outras exigências pouco habituais.

No caso dos intermediários de crédito, o Banco de Portugal explica ainda que estes podem ajudar os consumidores a procurar e comparar propostas de diferentes instituições. No entanto, devem estar devidamente autorizados para exercer essa atividade.

O alerta agora divulgado pelo Banco de Portugal deixa, assim, um aviso importante: antes de aceitar uma proposta de crédito encontrada online, confirme sempre quem está do outro lado.

Leia também: